ارتفاع ضحايا انهيار مبنى ميامى بفلوريدا الأمريكية إلى 18 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وببحسب تلفزيون "سى إن إن" الأمريكى اليوم الخميس، فأن أعمال البحث عن المفقودين لا تزال جارية.

وكان المبنى المكون من 12 طابقا والذى يضم 55 شقة والمطل على المحيط فى سيرفسايد قرب ميامى بيتش قد انهار فجر الخميس الماضى، بينما كان السكان نائمين فى الداخل.