جدة - نرمين السيد - وببحسب تلفزيون "سى إن إن" الأمريكى اليوم الخميس، فأن أعمال البحث عن المفقودين لا تزال جارية.
وكان المبنى المكون من 12 طابقا والذى يضم 55 شقة والمطل على المحيط فى سيرفسايد قرب ميامى بيتش قد انهار فجر الخميس الماضى، بينما كان السكان نائمين فى الداخل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع ضحايا انهيار مبنى ميامى بفلوريدا الأمريكية إلى 18 قتيلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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