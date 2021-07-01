عاجل.. التحالف يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

جدة - نرمين السيد - وقالت قوات التحالف، فى بيان إنه تم "إحباط كافة محاولات الميليشيات الحوثية العدائية تجاه المدنيين"، مشيرة إلى اتخاذ جميع الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

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