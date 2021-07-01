مواعيد إجازة عيد الأضحى بالسعودية 1442 بالقطاع العام والخاص

تعتبر مناسبات الأعياد من أكثر المناسبات التي ينتظرها المواطنين حيث تعتبر فاصل بين الحياة العملية وممارسة الحياة الإجتماعية، بالرغم من كثرة الإجازات إلا أن أكثر الإجازات متعة بالنسبة للعاملين هي مناسبات الأعياد وذلك بسبب إلتقاء الأهل والأصدقاء ويريد الكثير من الأشخاص معرفة موعد إجازة عيد الأضحى 1442 لتنسيق أمور الأضحية بالنسبة للملكة العربية السعودية في جميع القطاعات سواء العام أو الخاص، وتختص وزارة الخدمة المدنية جميع أمور الإجازات وتم الإعلان في موعد سابق عن مواعيد الإجازات والتي تعتبر عطلة رسمية دون التأثير على الراتب فمن المعروف أن فترة الإجازات قد تصل أحياناً إلي عشرة أيام، ونقدم لكم اليوم كافة التفاصيل عن الموعد الخاص بإجازة عيد الأضحى من خلال هذا المقال.

إجازات عيد الأضحى 1442

مواعيد الإجازات:

أصدرت الهيئات الخاصة بالمملكة العربية السعودية تصريح بالموعد الرسمي لإجازة عيد الأضحى على أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في يوم 5 من شهر ذي الحجة، ويقابله في الشهر الميلادي 19 من الشهر القادم يوليو 2021 وكذلك تم تحديد موعد بداية الدوام والعودة مرة أخري يوم 16 من شهر ذي الحجة بما يقابله يوم 2 من شهر أغسطس، ويتسائل بعض الموظفين عن هل هذا القرار يتم تطبيقه على جميع الهيئات الخاصه والعامة ويتم الإجابة على جميع الأسئلة عبر متابعة السطور التاليه.

مواعيد إجازة عيد الأضحى في القطاع الخاص:

دائماً ما نجد إختلاف جذري في الأعمال الحكومية وما يندرج عنها القطاع العام وبين القطاع الخاص الغير حكومي ولذلك نجد إختلاف في الإجازات أيضاً ولكن ليس القطاع الخاص كامل بل يكمن الإختلاف في سياسة كل شركة في تحديد الإجازات لذلك قد تتفق بعض الشركات الحكومية والبعض الآخر لا يتفق ويتبع مواعيد خاصه به، ويتم تحديد ذلك من خلال الشركة في جميع المناسبات دون تحكم من الموظف ولكن يستطيع الموظف التحكم فقط في الوقت الخاص بقضاء الإجازة السنوية الخاصه به، وقد حددت بعض الشركات بالقطاع الخاص موعد الإجازة ليتراوح بين ست أو سبع أيام فقط فمن المفترض أن يبدأ موعد الإجازة الثامن من ذي الحجة، بكامل التمني لقضاء إجازة عيد أضحي مباركة.