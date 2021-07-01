تأجيل نتائج النقل الخارجي 1442 مواعيد إجراءات النقل الداخلي والخارجي الجديدة

أعلنت وزارة التعليم عن تأجيل نتائج النقل الخارجي 1442 وعدم إتاحة الاستعلام عنها في الموعد المحدد بالخطة الزمنية أو الجدول الزمني لمتابعة أعمال إجراءات النقل للمعلمين والمعلمات الصادر عن وزارة التعليم عام، حيث حددت وزارة التعليم في جدولها الزمني يوم الخميس بتاريخ الحادي والعشرون من شهر ذو القعدة الجاري موعداً لإطلاق نتيجة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات.

وقد أصدرت وزارة التعليم عام جدولاً زمنياً جديداً لمتابعة أعمال وإجراءات النقل سواء الداخلي أو الخارجي، حيث تم تغيير مواعيد التظلمات الإلكترونية للنقل الداخلي والخارجي، وموعد اعتماد النتائج للحركتين، ومن خلال ثقفني نوفر المواعيد الجديدة لإجراءات النقل الصادرة بشكل رسمي من وزارة التعليم عام.

نتائج النقل الخارجي 1442

صرحت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية من خلال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الأستاذة ابتسام الشهري وعبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تأجيل الإعلان عن نتيجة النقل للمعلمين والمعلمات لهذا العام، حيث كان من المقرر أن يتم إطلاق النتائج اليوم.

ولكن قامت وزارة التعليم بإصدار جدولاً زمنياً جديداً يتضمن مواعيد جديدة لإعلان إجراءات النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات، ومن يرغب في التعرف على موعد إطلاق نتائج النقل الداخلي والخارجي ومواعيد التظلمات الإلكترونية، وباقي المواعيد الأخرى، يمكنه ذلك من خلال التالي.

مواعيد إجراءات النقل الخارجي 1442

صرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنه قد تم تمديد فترة تقديم إجراءات النقل الداخلي والخارجي 1442 لمرتين متتاليتين تحقيقاً لرغبة المعلمين والمعلمات لاستكمال وتدقيق إجراءات التقديم، وبناءً على ذلك فقد قررت الوزارة تأجيل الإعلان عن النتائج، ومن يرغب في التعرف على مواعيد إجراءات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات لهذا العام، يمكنه ذلك من خلال النقاط التالية:

إعلان نتيجة النقل الخارجي بتاريخ 28 ذو القعدة 1442هـ. التظلم الإلكتروني على نتيجة النقل في الفترة من 28 ذو القعدة 1442هـ حتى تاريخ 3 ذي الحجة 1442هـ. اعتماد نتيجة النقل الخارجي وتبليغها لإدارات التعليم بتاريخ 3 ذي الحجة 1442هـ. ترتيب الشرائح للمنقولين خارجياً من جانب المعلمين في الفترة من 4 ذي الحجة 1442هـ وحتى تاريخ 8 ذي الحجة 1442هـ.

مواعيد إجراءات النقل الداخلي 1442

وفقاً للجدول الزمني الجديد الخاص بمتابعة إجراءات النقل الداخلي للعام الجاري الصادر سمياً عن وزارة التعليم عام، فمن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة النقل الداخلي بتاريخ 29 ذي الحجة 1442هـ، وتبدأ فترة التظلم الإلكتروني على نتيجة النقل الداخلي اعتباراً من تاريخ 29 ذي الحجة 1442هـ، وتستمر حتى تاريخ 4 محرم 1443هـ.

وسيتم اعتماد نتيجة النقل الداخلي بتاريخ 7 محرم 1443هـ، أما عن موعد المباشرة للمنقولين خارجياً وداخلياً، فمن المقرر أن تتم المباشرة اعتباراً من تاريخ عودة المعلمين.

ومن يرغب في الاستعلام عن نتائج النقل الخارجي 1442 للمعلمين والمعلمات لهذا العام، يمكنه ذلك فور حلول الموعد المحدد رسمياً من جانب وزارة التعليم الموضح بالمقال عبر ثقفني.