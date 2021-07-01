بابا الفاتيكان يستضيف لقاء للتضامن مع لبنان اليوم

ينعقد في الفاتيكان لقاء التضامن مع لبنان، برئاسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الخميس.
ويبدأ اليوم صباحاً بالصلاة، وإضاءة الشموع، ثم يعقد البابا وقادة الكنائس المسيحية اللبنانية مشاورات خلف أبواب مغلقة، بشأن سبل حل الأزمة في لبنان.
ويمتدّ اللقاء لثلاث جلسات، ويختتم بصلاة علنية في كاتدرائية القديس بطرس، بحضور السلك الدبلوماسي في الفاتيكان، والجالية اللبنانية في روما.
وتتضمن الصلاة نصوصاً عربية وسريانية وأرمنية وكلدانية تكريماً لتقاليد جميع المشاركين.
وقد أعدّ الفاتيكان شعاراً خاصاً لهذا اليوم، عليه صورة تمثال سيدة حريصا، أشهر مزارات مريم العذراء في لبنان، والذي يحظى برمزية لأن زواره يكونون عادة من أتباع كلّ الأديان والطوائف.
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