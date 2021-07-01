إندونيسيا تفرض قيودا جديدة لمواجهة أسوأ موجة لكورونا

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بعد أيام من تحذير الصليب الأحمر من أن إندونيسيا على شفا كارثة بسبب فيروس كورونا، وأرجع ذلك من ناحية إلى تفشى سلالة دلتا، مطالبا جاكرتا بتعزيز الاختبارت والتطعيم ضد الفيروس.
وقد حذرت الرابطة الطبية فى إندونيسيا هذا الأسبوع من أن النظام الصحى فى جزيرة جاوة الرئيسية على شفا الانهيار، فى الوقت الذى بدأت فيه كثير من المستشفيات فى رفض استقبال المرضى، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وحصل نحو 28.3 مليون شخص من البالغين فى إندونيسيا، البالغ عدد سكانها 270 مليون نسمة، على جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا. وتسعى إندونيسيا لتطعيم 181.5 مليون نسمة بحلول مطلع عام 2022.
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