الصحة التونسية تعلن حصيلة من تلقوا الجرعة الأولى والثانية من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت "الوزارة"، حسب بيان على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أول أمس الثلاثاء بالجرعة الأولى بلغ 28 ألفا و7 أشخاص، فى مختلف مراكز التلقيح المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالى للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 548 ألفا و997 شخصا، لافتة إلى أن إجمالى عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس 2 مليون و846 ألفا و727 شخصا.