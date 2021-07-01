وزير الدفاع الإيطالى يعلن اكتمال انسحاب كتيبة بلاده من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال غويرينى، فى بيان له، اليوم الخميس: "انتهت مهمة البعثة الإيطالية فى أفغانستان رسميا مع عودة آخر عنصر من الكتيبة الإيطالية إلى البلاد".

ووصف وزير الدفاع الإيطالى عملية عودة الكتيبة بأنها "جهد لوجستى وتشغيلى مثير للإعجاب نفذته قوات بلاده المسلحة بدقة وأمان تام".

وأكد أن التزام المجتمع الدولى وإيطاليا بالدرجة الأولى تجاه أفغانستان، والذى سيستمر بأشكال أخرى، لم ينته، بدءا من تعزيز التعاون الإنمائى ودعم المؤسسات الوطنية الأفغانية.