شروط ورابط التسجيل بدعم ريف عبر بوابة الدعم الريفي

شروط ورابط التسجيل عبر بوابة الدعم الريفي 2021 يبحث الكثير من الأشخاص في الآونة الأخيرة بالمملكة عن شروط ورابط التسجيل بدعم ريف 2021 ، حيث قامت المملكة العربية السعودية بتوفير هذا الدعم لكافة المزارعين لمساعدتهم في زيادة الإنتاج الزراعي والمحاصيل.

كما تهدف المملكة لتقديم دعم مالي للمزارعين لرفع مستوى المعيشة وزيادة الإنتاج القومي.

شروط التسجيل بدعم ريف عبر بوابة الدعم الريفي 2021:

هناك عدة شروط للتسجيل بدعم ريف عبر بوابة الدعم الريفي 2021 والتي تفرضها وزارة التنمية السعودية للحصول على الدعم الريفي وهي:

لابد للمتقدم أن يكون مواطن سعودي الجنسية

وإن كان المتقدم غير سعودي الجنسية لابد من توافر بطاقة التنقل بالمملكة.

أن يكون المتقدم مزارع ولا يشغل أي وظيفة خاصة أو حكومية.

أن الشخص المتقدم للحصول على الدعم عمره 21 عام أو أقل.

يحصل على دخل شهري أقل من 6000 ريال.

على المتقدم إنشاء حساب في برنامج ريف وأن يقوم بالتسجيل للحصول على دعم ريف.

أن يكون الشخص المستفيد ساكن في المناطق الريفية بالمملكة العربية السعودية.

إذا توافرت في الشخص المستفيد جميع الشروط السابقة عليه التقدم بطلب في الإنترنت وتنفيذ بعض الخطوات البسيطة :

أولاً عليك الدخول إلى منصة دعم ريف الإلكترونية عبر الرابط التالى

https://reef.gov.sa/

تختار بعد ذلك إنشاء حساب جديد.

تقوم باستكمال البيانات المطلوبة مثل الإسم كاملا والعنوان أيضا

كتابة رقم الهاتف المحمول والتأكد من ذلك.

كتابة الرقم الخاص بالسجل المدني مع كتابة تاريخ ميلادك مضبوطا وتحديد وضع الشخص القانوني.

اختر نوع النشاط الذي تعمل فيه وكتابة وصف قصير لنشاطك.

عند الإنتهاء من كتابة البيانات نضغط على طلب الدعم.

تذكر كتابة حسابك بمواقع التواصل.

يحب مراعاة كتابة المعلومات بشكل صحيح دون خطأ.

يتم بعد ذلك مراجعة بياناتك وإرسال الرد بمطابقة مواصفاتك وحصولك على الدعم بالكامل.

لا يختص الدعم بالقطاع الزراعي فقط وإنما يشتمل على تصنيع البن الأصلي العربي، العاملين بتربية المواشي، وكذلك العاملين بالصيد.

تسعى المملكة العربية السعودية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالمملكة مع رفع الاقتصاد العام بالبلد، من هنا جاءت مبادرة الدولة العربية يدعم ريف كنوع من التحفيز للمزارعين لتطوير أنفسهم والبدء بالعمل الحقيقي.

رابط التسجيل بدعم ريف عبر بوابة الدعم الريفي 2021: