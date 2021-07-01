سجل الان في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة وربات البيوت والمحتاجين فى المملكة السعودية

سجل الان في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة وربات البيوت ، حتى يحصل المستفيد على دعم ريف المالي لكثير من الأسر المنتجة لابد من أن تتوافر به عدة شروط وفي حال عدم توفرها لا يمكنه الحصول على الدعم بأي شكل من الأشكال، كما يتوجب عليه القيام بعملية التسجيل مع كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل دقيق حتى يستطيع أن يحصل عليه بكل سهولة.

سجل الان في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة وربات البيوت

يوجد بعض من الشروط التي يجب أن تكون موجودة بالأسر المنتجة التي لديها الرغبة الكبيرة في الحصول على دعم ريف المال لكافة المجالات الزراعية، كما أنه واحد من أهم أنواع الدعم الذي يتم تقديمه من وزارة البيئة والزراعة والمياه السعودية حتى تساعد المواطنين في تحسين معيشتهم وتجعلهم في مستوى أفضل ومن أهمها التالي:

لابد من أن يكون المتقدم للدعم مواطن يحمل الجنسية السعودية.

يجب أن يكون سنه فوق 21 عام.

لابد من أن تكون مهنته من القطاعات المندرجة بالمجال الزراعي أو أنه يعمل على تقديم بعد من الخدمات الزراعية التي تساعد الدولة.

لابد من أن يكون من أهل الريف ويعيش في أحد مناطقها بالسعودية.

لا يجب أن يزيد الدخل الشهري له عن حوالي 6000 ريال في الشهر الواحد.

لا يمكن أن يحصل عن قيمة مالية من دعم ريف أكثر من 54000 ريال في السنة، ويقسم بحيث الحصول عليه شهرياً.

التسجيل في منصة دعم ريف

للحصول على دعم ريف وبعد أن تتوفر في المتقدم كل الشروط يتوجب عليه القيام باتباع خطوات التسجيل التي تكون على النحو التالي: