النواب الأمريكى يقر تشريعا يزيل تماثيل الكونفدرالية من الكونجرس

جدة - نرمين السيد - وافق على القرار 285 عضوا فى مقابل 120 عضوا، إذ انضم 67 مشرعا جمهوريا إلى جهود الديمقراطيين. ويأمر التشريع بإزالة بضعة تماثيل كونفدرالية معروضة حاليا فى مبنى الكابيتول، حيث لا تسمح القواعد الحالية بإزالة أى تمثال إلا بموافقة حكومة الولاية التى ساهمت به. جدير بالذكر، أن تلك التماثيل تشمل شخصيات عديدة، مثل جيفرسون ديفيس، رئيس الولايات الكونفدرالية التى أعلنت انفصالها عن الاتحاد عام 1861، وألكسندر هاملتون ستيفنس، نائب رئيس الكونفدرالية، وويد هامبتون، وهو مزارع من ولاية ساوث كارولينا عمل كضابط عسكرى فى الكونفدرالية وأصبح حاكما وعضوا فى مجلس الشيوخ.

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