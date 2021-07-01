نتائج المراسلة 2021 دورة ماي – رابط نتائج امتحان المستوى 2021 جميع الولايات onefd.edu.dz

نتائج المراسلة 2021 الجزائر، ساعات قليلة سيتم الإعلان بشكل رسمي عن نتائج المراسلة دورة ماي 2021 لكل الولايات الجزائرية” بجاية، مستغانم، البليدة، باتنة، بسكرة، بشار، وهران، تمنراست، البويرة، تلمسان”، وسيتم الإعلان عن نتائج امتحان إثبات المستوى عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات onefd.edu.dz/releve.

نتائج المراسلة 2021

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن موعد صدور نتائج امتحان إثبات المستوى دورة ماي 2021، إلكترونيا عبر موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، دون عناء الذهاب الى المدارس والازدحام والتعرض لخطر العدوى من كوفيد 19.

نتائج امتحان إثبات المستوى 2021

سيتم رفع نتائج المراسلة عن عبر الموقع الرسمي الذي أطلقته الوزارة لجميع الولايات الجزائرية، وسيتم الإعلان عن النتائج تدريجيا حسب الولايات و مراكزها، من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج المراسلة في ستة ولايات اليوم الخميس 1 يوليو 2021، في (ولاية الجلفة، بسكرة، وولاية قسنطنية، و رقلة، والأغواط، والوادي، و الشلف).

سيتم تفعيل الرابط فور ظهور النتائج، لذلك على المترشحين والمترشحات الرجوع الى موقع الديوان الوطني وطباعة ورقة كشف نقاط المراسلة لتمكن من التقديم في العام الدراسي القادم 2022.

رابط موقع الديوان الوطني للتعليم عن بعد

عند الانتهاء من عمليات التصحيح و التدقيق والمراجعة لأوراق الامتحانات سيتم اعتماد النتائج من الجهات الرسمية ومن ثم ستتم الموافقة على رفع النتائج على موقع الديوان الوطني عن بعد، وسيتم اعتماد النتائج خلال الساعات القادمة وعلى التلاميذ الدخول على موقع الديوان الوطني للتعليم عن بعد.

خطوات استخراج نتائج المراسلة 2021 من الموقع الرسمي

للاستعلام عن نتائج إثبات المستوى دورة ماي على جميع التلاميذ و أولياء التلاميذ استخراج النتائج من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع الديوان الوطني

الضغط على نتائج امتحانات المراسلة.

إدخال تاريخ الميلاد

كتابة رمز التأكيد

إدخال رقم التسجيل.

الضغط على عرض النتيجة.

وبذلك نكون قد وصلنا الى نهاية مقالنا (نتائج المراسلة 2021) ونحن نرتقب معكم ظهور نتائج المراسلة. التي تخص جميع الأطوار التعليمية وشعبها في الساعات القادمة اليوم واحد جويلية 2021.

ونتمنى عبر موقعنا ثقفني لجميع التلاميذ والتلميذات النجاح والتوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية.