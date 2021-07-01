حساب المواطن كم باقي وينزل شهر يوليو 2021 ذو القعدة 1442

حساب المواطن كم باقي وينزل من المواعيد المهمة التي يكون في انتظاره كل الأفراد المستفيدين من هذه المساعدات المادية والدفعات المالية من أبناء المملكة العربية السُّعُودية، وتقوم حكومة المملكة وإدارة برنامَج حساب المواطن إثر ذلك بتوضيح موعد نزول وأهلية استحقاق وتاريخ صرف الدفعة الجديدة من دفعات حساب المواطن كل شهر، وفيما يلي على موقع ثقفني؛ سوف سيتم توضيح موعد حساب المواطن لشهر يوليو وذو القعدة بالتفصيل.

موعد صرف حساب المواطن شهريا

يتم صرف الدفعة الجديدة من دعم برنامَج حساب الموطن للفئات المُستحقة لها من أبناء المملكة السجلين والذين قد قاموا بِـ تسجيل وتحدث بياناتهم في بداية كل شهر ميلادي جديد وتحديدًا في اليوم العاشر من كل شهر، ولكن في حالة كان هذا اليوم يُوافق يوم إجازة رسمية سواء وطنية أو دينية؛ فإنه يتم إرجاء موعد إيداع وصرف الدفعة إلى ما بعد انتهاء الإجازة بالكامل، وهذا هو النظام المُتبع فيما يخص إدارة دفعات برنامَج حساب المواطن بالمملكة.

حساب المواطن كم باقي وينزل شهر يوليو 2021

لقد تم الإعلان عن موعد نزول الدفعة الجديدة من حساب المواطن الخاصة بشهر يوليو للعام 2021م في يوم الأحد الموافق الحادي عشر من يوليو 2021م (11-7-2021م) وذلك نظرًا إلى أن اليوم العاشر من الشهر سوف يُوافق إجازة رسمية وهي يوم السبت الذي يٌعد إجازة عمل في القطاع العام السعودي؛ فسوف يتم إرجاء الدفعة إلى اليوم التالي الأحد الحادي عشر من الشهر.

موعد حساب المواطن بالهجري شهر ذو القعدة 1442

لقد تم تحديد موعد صرف دفعة حساب المواطن القادمة بالتقويم الهجري لتكون أيضًا في يوم الأحد الموافق أول أيام شهر ذو الحِجَّة لعام 1442 هـ، ولقد كان من المنتظر أن يكون موعد نزول حساب المواطن في آخر أيام شهر ذي القعدة، وكن نظرًا إلى أنه سوف يُوافق يوم السبت، تم تأجيل الدفعة أيضًا إلى اليوم التالي؛ ليكون بذلك موعد حساب المواطن بالهجري شهر ذو القعدة 1442 هو بالضبط (1-12-1442هـ).

وفور إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن في حسابات المواطنين المستفيدين وأصحاب الأهلية بالكامل ؛ سوف يكون في مقدورهم البَدْء في صرفها مباشرةً من حساباتهم البنكية.