رابط التسجيل في الدعم الريفي وشروط الاستفادة من دعم ريف للأسر المنتجة

التسجيل في الدعم الريفي ، هو ما نختص به هذا التقرير المفصل والذي سنتعرف من خلاله على شروط الدعم الريفي للأسر المنتجة، وطريقة التسجيل في الدعم الريفي ، من أجل الاستفادة من كافة الخدمات التي يتميز بها دعم ريف في السعودية، وتزداد عمليات البحث عبر محرك البحث عن رابط تسجيل دعم ريف ، كما يطرح الكثير من المواطنين المزارعين في المملكة السعودية عن متى ينزل الدعم الريفي، وذلك تزامناً مع إتمام عمليات التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة.

تسجيل الدعم الريفي

تسجيل الدعم الريفي ، هو ضمن رؤية المملكة 2030 ، والدعم الريفي في السعودية له عدة أهداف منها الحصول على الدعم المادي الذي يساعد صغار المزارعين في المملكة في تنمية كافة أنشطتهم الزراعية، وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، أن برنامج دعم ريف للأسر المنتجة هدفه الأساسي هو تحسين القطاع الريفي الزراعي في المملكة وزيادة الكفاءة والإنتاج، وهو موضوع وضع اهتمام كبير جداً.

وأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بوابة ريف الإلكترونية منذ فترة قصيرة، وأعلنت فتح باب استقبال طلبات التسجيل في الدعم الريفي للأسر المنتجة من كافة القطاعات في المملكة، متخصصي تربية النحل والمسؤولين عن إنتاج اللبن وكذلك منتج الورد والمحاصيل الأخرى البعلية والفاكهة.

شروط تسجيل الدعم الريفي

التسجيل ففي الدعم الريفي ، أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية شروط تسجيل الدعم الريفي، والتي من أهمها أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، أو حاملاً لبطاقة التنقل.

أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشراً لمهامها بنفسه.

أن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

ألا يقل عمر المتقدم عن إحدى وعشرون عاماً.

ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريالاً.

ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريالا سنوياً لكافة البرامج.

تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة وثائق معتبرة لدى البرنامج.

الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية و الفنية التي يعتمدها البرنامج.

أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلاً في المنصة الإلكترونية .

استكمال البيانات الشخصية و الفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك.

رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.

حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية.

طريقة التسجيل في دعم ريف

استكمالاً لما نقدمه لكم، نوفر لكم الآن طريقة التسجيل في دعم ريف ، وذلك من خلال عدة خطوات هامة يجب إتباعها عند الرغبة في إتمام عملية تسجيل دعم ريف بوابة الدعم الريفي تسجيل الدخول في السعودية، والخطوات تتمثل في الفيديو التالي:

رابط التسجيل في الدعم الريفي بوابة ريف تسجيل الدخول

من خلال تسجيل دخول بوابة ريف ، يُمكنكم الإطلاع على كافة التفاصيل التي تخص تسجيل دعم ريف، ومعرفة الخطوات الصحيحة التي يجب إتباعها من أجل إتمام عملية التسجيل في الدعم الريفي، وجدير بالذكر أن برنامج الدعم الريفي يستهدف بعض من القطاعات الواعدة للمنتجين الزراعيين، من خلال إطلاق 8 برنامج فرعية لكل قطاع.