“ثروه” tharwa.education.gov.dz رابط الاستعلام عن نتائج البيام وكشف النقاط وحساب المعدل

tharwa.education.gov.dz رابط استخراج نتائج البيام أو التعليم المتوسط التي يبحث عنها التلاميذ أولياء التلاميذ لمعرفة موعد الإعلان الرسمي من وزارة التربية الوطنية والتكوين عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك على تفعيل رابط استخراج كشف نقاط الطلاب، كما يتابع الطالب الناجح معرفة كيفية احتساب المعدل التراكمي له في هذا العام المنتهي 2020-2021.

وقد قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين منذ فترة قليلة بالإعلان عن الجدول الزمني لاستخراج أرقام التلاميذ في جميع المراحل التعليمية، الابتدائية ونتائج السانكيام والسيزيام، وأيضا موعد الإعلان عن نتائج البيام وكذلك موعد الباك الجزائري، وتم الانتهاء من أغلب النتائج، حيث انتهى الإعلان عن نتائج التلاميذ من الصف الأول وحتى الرابع الابتدائي في 16حزيران 2021، وقامت الوزارة أيضا باستظهار أرقام السانكيام والسيزيام في 22 من حزيران 2021، وتم الإعلان عن موعد استظهار نتائج البيام والتي من المقرر لها أن تكون في الأول من تموز يوليو 2021.

من خلال الأرضية الرقمية.

عبر المدارس مباشرة.

من خلال قوائم أسماء الطلاب بكود الطالب

طرق استخراج نتائج الطلابكيفية إنشاء فضاء ولي التلميذ لاستخراج كشف نقاط الطلاب

مع اقتراب الإعلان عن أرقام الطلاب الامتحانية للمرحلة المتوسطة أو البيام الجزائرية يتم الاستعلام عن كيفية إنشاء حساب لولي التلميذ لمعرفة النتائج كالتالي:

إنشاء فضاء ولي التلميذ tharwa.education.gov.dz رابط استخراج نتائج البيام يبدا ولي الطالب بالدخول على موقع فضاء الأولياء. يبدا بتسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني. يتم بكتابة الرقم السري. يقوم ولي الطالب بالموافقة على الشروط. يقوم بتعبئة بيانات الاب والتلميذ واتباع الدرجات المطلوبة. يبدأ بالدخول على رابط ثروة لنتائج الطلاب. يتم إدخال البريد الإلكتروني ثم الرقم السري. يبدا بإرسال رقم الهاتف النقال. يقوم باختيار “كشف نقاط الطلاب”. يتم اختيار الفصل الدراسي. يقوم باختيار “إظهار النتيجة”.

يقوم الطالب بضرب كل مادة في معاملها.

ثم يبدأ الطالب بجمع جميع المعدلات بالمعاملات.

يتم تقسيم كل المعدلات والمعاملات على مجموع المعاملات المقدر ب 25 نقطة.

لا يتم احتساب النقاط في المواد التربية التشكيلية والموسيقية إلا ما فوق العشرة نقاط.

يقوم الطلاب الذين لم يحصلوا على الشهادة بتوظيف علامة المراقبة المستمرة للفصل الدراسي الأول والثاني ويتم اقتسام المجموع على 2، وعند حصول الطالب عن درجة 10 من 20 يتم الانتقال إلى الصف التالي.

كيفية احتساب المعدل التراكمي للتلاميذ

يتم الدخول على رابط ثروة التعليمي tharwa.education.gov.dz ويتم دخول رابط الاستعلام عن نتائج البيام وكشف النقاط وحساب المعدل لطلاب الجزئر، حيث قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين بتحديد موعد الإعلان عن ارقام الطلاب في المرحلة المتوسطة أو البيام والتي يترقبه الطلاب ابتداء من الأول من يوليو وربما يستمر البحث عنها حتى الخامس من تموز 2021.