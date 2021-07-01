تسجيل حساب المواطن 1442 مستخدم جديد برقم الهوية

تسجيل حساب المواطن 1442 مستخدم جديد؛ حيث يعد التسجيل في حساب المواطن من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين، وذلك باعتبار حساب المواطن من أهم برامج التحول الاقتصادي، التي تركز على الأسر السعودية التي تأثرت بالإصلاح الاقتصادي، وبالتالي تسبب في عبء إضافي على تلك الأسر، ولهذا جاء برنامج حساب المواطن لتلبية احتياجاتهم بطريقة تساهم في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وذلك من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل للمنافع الحكومية، وإعادة توجيهها للفئات المستحقة.

تسجيل حساب المواطن 1442 مستخدم جديد

أتاح حساب المواطن لكافة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية إمكانية تسجيل حساب المواطن 1442 مستخدم جديد، ولكن لابد من التوافق مع شروط الأهلية واستحقاق دعم حساب المواطن؛ حيث يسجل رب الأسرة دخول حساب المواطن، وتسجيل البيانات والمعلومات الخاصة به والتابعين، من خلال الخطوات التالية:

تسجيل دخول البوابة الإلكترونية ca.gov.sa. النقر على أيقونة تسجيل جديد. العمل على إدخال البيانات المطلوبة. القيام بكتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال وغيرها. تسجيل دخول حساب المواطن. استقبال رسالة نصية محتواها كلمة السر؛ من أجل استخدامها في عملية التسجيل في حساب المواطن. العمل على تغيير كلمة السر وتعيين أخرى جديدة. القيام بإكمال طلب التسجيل وتسجيل بيانات العنوان والتابعين والدخل والحساب البنكي. الإقرار بصحة البيانات. النقر على زر تسجيل. القيام بإرفاق المستندات المطلوبة.

شروط التسجيل في حِساب المواطن

حدد القائمين على برنامج حساب المواطن مجموعة من الشروط التي تعد من أساسيات التسجيل في حساب المواطن، واستحقاق الدعم الشهري، وهذه الشروط عبارة عن المعايير التي تمكن المواطن من الحصول على الدعم الشهري وتسجيل جديد حساب المواطن، أهمها:

أن يكون المواطن مقيم بشكل دائم داخل المملكة السعودية والتابعين أيضًا.

أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

ألا يكون من السجناء أو متواجد في دور الإيواء الحكومية.

ألا يكون مستحق لصرف أحد أشكال الدعم الحكومي.

أن يقوم بإدخال البيانات المطلوبة عند التسجيل في حساب المواطن بكل دقة.

ولكن برنامج حساب المواطن استثنى من المتقدمين حاملي بطاقات التنقل، وزوج المواطنة وأبنائها، وزوجة المواطن السعودي.

رابط التسجيل في حساب المواطن

يستطيع رب الأسرة تسجيل جديد في حساب المواطن من خلال دخول البوابة الإلكترونية ca.gov.sa، ولكن التسجيل في حساب المواطن غير متاح حاليًا نتيجة الضوابط الخاصة بدعم حساب المواطن، ولا يوجد وقت محدد فتح التسجيل في حساب المواطن.

في النهاية نكون قدمنا طريقة تسجيل حساب المواطن 1442، بالإضافة إلى رابط التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية.