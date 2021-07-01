نتائج البيام وكشف نقاط شهادة التعليم المتوسط عبر فضاء أولياء التلاميذ وموقع tharwa.education.gov.dz

نتائج البيام تزايد البحث عنها بشكل كبير، حيث تمكن طلاب المرحلة المتوسطة بالجزائر من إتمام امتحانات نهاية العام التى بدأت في 15 يونيو حتى 17 يونيو، ويترقب الطلاب إعلان النتيجة، وصرحت المنظومة التعليمية بالجزائر عن طرح منصة إلكترونية باسم الديوان الوطني تمكن الطلاب من معرفة النتيجة بسهولة من خلال الكود الخاص بالطالب دون الاضطرار إلي الذهاب إلي المدرسة منعا للاحتكاك والاختلاط والتزاحم.

نتائج البيام

كشفت وزارة التربية في الجزائر، أن نتائج البيام لعام 2021 التى من المتوقع أن تعلن في بداية شهر يوليو القادم عقب انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات في كل ولاية من ولايات الجزائر وسيكون الحصول على نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الذي طرحته وزارة التربية والتعليم في الجزائر بكل سهولة عن طريق التسجيل في موقع فضاء الأولياء.

نتائج البيام نتائج شهادة التعليم المتوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم الجزائرية عن إطلاق رابط مخصص لمعرفة نتائج البيام بالرقم التسلسلي الخاص

بكل طالب، كما كشفت عن الخطوات المتبعة لكى تتمكن من التسجيل في منصة البيام ومعرفة النتيجة موضحة

طريقة التسجيل في المنصه وهي:

تفعيل البريد الإلكتروني.

تعيين كلمة مرور.

اختيار شهادة التعليم المتوسط.

تسجيل بيانات الطالب.

تسجيل الرقم الخاص بالطالب.

الموافقة على الشروط.

خطوات الحصول على نتائج البيام

خصصت وزارة التربية والتعليم بالجزائر رابط يسهل معرفة نتائج البيام من خلال رقم التسجيل 2021 وهو خاص بنتائج الشهادة المتوسطة فقط ويسهل على الجميع الاستعلام عن النتيجة بطريقة بسيطة، لكى تتمكن من معرفة النتيجة عليك باتباع الخطوات الأتية:

الدخول على الموقع الخاص بـ البيام.

كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك.

إدخال كلمة مرور.

اضغط على شهادة التعليم المتوسط 2021.

تسجيل الرقم الخاص بالطالب.

اضغط على الاستعلام عن النتيجة.

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

للحصول على كشف نقاط نتائج شهادة التعليم المتوسط:

بهذه الطريقة ستتمكن من الحصول على نتائج البيام وكشف نقاط نتائج شهادة التعليم المتوسط في الجزائر لعام 2021.