تمديد حظر التجول 60 يومًا فى شرق بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - مددت ولاية شرق بوركينا فاسو، اليوم حظر التجول المفروض فى إطار محاربة الإرهاب لمدة 60 يومًا تبدأ من يوم غد الأول من يوليو وتنتهى بانتهاء يوم 29 أغسطس 2021.





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