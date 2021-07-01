الأردن يخفف إجراءات مواجهة كورونا

الأردن يخفف إجراءات مواجهة كوروناتدخل حيز التنفيذ في الأردن الخميس، إجراءات حكومية جديدة تتضمن تخفيف ساعات حظر التجول الليلي وفتح قطاعات مغلقة بعد رفع وتيرة التلقيح التي تجاوزت مئة ألف شخص الأربعاء.

واعتباراً من الخميس ستقلص ساعات حظر التجول الليلي ليصير من الواحدة بعد منتصف الليل إلى السادسة صباحاً في جميع المحافظات بعد ان كان يبدأ في الحادية عشرة ليلاً.

وسيلغى حظر التجول في مناطق العقبة ووادي رم والبتراء (المثلث الذهبي) السياحية.

وتستأنف صالات الأفراح ومنشآت تنظيم الحفلات الخميس بعد إغلاق دام أكثر من عام مع السماح بحضور (50%) من السعة وعلى أن لا يتجاوز العدد 100 شخص لكل حفلة.

وستعود المنشآت الصناعية والمنشآت السياحية للعمل بكامل طاقتها التشغيلية.

كما ستعود الجماهير الرياضية لحضور المباريات على الملاعب الرياضية بنسبة (30%)، إضافة إلى عودة موظفي القطاع العام إلى الدوام بنسبة (100%).

وتسارعت وتيرة التطعيم في الأردن لتتجاوز عصر الأربعاء 106 آلاف شخص وهو أعلى رقم منذ انطلاق عملية التطعيم في 13 يناير (كانون الثاني)، بحسب خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وقررت وزارة الصحة خفض العمر المسموح به لتلقي لقاح فيروس كورونا ليشمل من هم بين 16 إلى 18 عاما بمطعوم فايرز-بايونتيك، وفق ما أُعلنت في بيان الأربعاء.

وتلقى أكثر من 2,4 مليون شخص اللقاح ضد كورونا من مجموع عشرة ملايين نسمة هم سكان المملكة.

المصدر-- أ ف ب