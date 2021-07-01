أسعار البنزين في أرامكو لجميع منتجات الوقود بالتجزئة – بنزين ٩١ و ٩٥ والديزل

أسعار البنزين في أرامكو من أكثر الموضوعات التي تهم كل مواطن ومقيم، حيث يقوم الكثير من المواطنين بالتساؤل عن كم سعر البنزين اليوم بالبحث عن جدول أسعار البنزين في السعودية أرامكو، وتعد هذه الشركة من أفضل شركات النفط في العالم عامة وفي المملكة العربية السعودية خاصة، وهذه الشركة تم تأسيسها في عام 1933، ويوجد بها جميع أنواع النفط من بنزين وسولار وغاز طبيعي.

أسعار البنزين في أرامكو

زاد البحث في الأيام الأخيرة عن كيفية معرفة الأسعار الجديدة للبنزين في المملكة العربية السعودية من خلال

شركة أرامكو السعودية التي تعتبر أفضل شركة نفط وغاز طبيعي في العالم، وارتفعت أسعار البنزين في شهر

الحالي مقارنة بالشهر الماضي، وذلك لأن أسعار البنزين دائما معرضة للزيادة والنقصان وذلك تبعا لأسعار تصدير

النفط إلى السوق الخارجي، وهذه هي أسعار البنزين الجديدة:

سعر بنزين 91 : ارتفع سعر بنزين 91 عن الشهر الماضي حيث كان 2.08 ريال سعودي للتر ووصلت ل 2.18 في الشهر الحالي.

سعر بنزين 95 : كان في الشهر الماضي 2.23 ريال سعودي للتر وارتفع في الشهر الحالي 2.33 للتر .

أسعار النفط

يذكر أن المملكة العربية السعودية قد قامت في وقت سابق بتحرير سعر الطاقة، وذلك كي تخضع للمتغيرات العالمية،

وفق رؤية المملكة 2030، للنهوض بالممكلة العربية السعودية ودعم تطورها، وحتى لا يتأثر المواطنين قامت

الممكلة بإطلاق بعض برامج الدعم مثل المساعدة المقطوعة وحساب المواطن لضمان وصول الدعم لمستحقيه،

وأيضاً لمساعدة المواطنين على الغلاء نظراً لارتفاع أسعار المحروقات.

ارامكو

تملك قيمة تسويقية كبيرة ففي عام 2006 وصلت قيمتها التسويقية إلى سبعمائة وواحد وثمانين مليار دولار، وارتفعت قيمتها بصورة كبيرة جدا في عام 2010 إلى سبعة تريليون دولار، وبلغت قيمتها عشرة تريليون دولار،كما تعد شركة أرامكو من أكثر الشركات في العالم التي تبعث غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو، وتعد المملكة العربية السعودية من أكثر دول الخليج العربي إنتاجا للنفط، وشركة أرامكو هي المستحوذة على معظم النفط داخل المملكة، وتصل أرباح شركة أرامكو إلى مائة وأحد عشر مليار دولار، وهي نسبة كبيرة تساوي أرباح عدة شركات مجتمعة وهي جوجل وأبل وإكسون موبايل، وقد وضحنا لكم في هذا المقال أسعار البنزين في أرامكو لشهر يوليو في عام 2021.