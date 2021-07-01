الاستعلام برقم الهوية الوطنية لنتائج القبول بكلية الملك فهد الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمرشحين الذين كانوا قد تقدموا للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين دورة رقم 51 بكلية الملك فهد الأمنية حيث يقوم المتقدم بالدخول إلى منصة أبشر توظيف وذلك للاستعلام عن نتائج القبول، وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية قد أعلنت عن فتح باب القبول في الفترة من 17/10/1442 وحتي 22/10/1442 للالتحاق بالدورة الحادية والخمسون لتأهيل الضباط بجامعة الملك فهد لحملة الشهادة الجامعية في التخصصات المطلوبة ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول وماهي المستندات المطلوبة من المتقدم لإحضارها في المقابلة الشخصية.

يتم أولاً الدخول لرابط أبشر توظيف.

يقوم المتقدم بتسجيل الدخول وذلك من خلال كتابة الاسم ورقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

بعد ذلك يتم الضغط على تسجيل الدخول.

يقوم بتسجيل جميع البيانات المطلوب إدخالها.

بعدها قم بالضغط على زر استعلام نتائج القبول الموحد لكلية الملك فهد الأمنية.

سوف تفتح لك صفحة تحتوي على كافة المعلومات الخاصة بنتائج القبول.

بعد الموافقة وقبولك المبدئي للالتحاق قم بطباعة الوقت المحدد للمقابلة الشخصية الخاص بك لإظهاره أثناء ذهابك لحضور المقابلة.

رابط الاستعلام برقم الهوية عن نتائج القبول المبدئيأهم المستندات المطلوبة

بعد الاستعلام عن نتائج القبول ومعرفة موعد ومكان المقابلة الشخصية والقيام بطباعة الموعد المحدد للمقابلة يتوجب عليك معرفة أهم المستندات المطلوبة والتي جاءت كالتالي:

الصورة التي قمت بطباعتها المذكور بها موعد المقابلة.

إحضار أصل وصورتين من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

صورتين من شهادة التخرج معتمدة من الجامعة.

صورة شهادة الامتياز بالنسبة للأطباء مصدقة من الجامعة.

صورتين من شهادة الثانوية.

صورة من السجل الأكاديمي للطالب.

بالنسبة لخريجي الجامعات الخارجية يتطلب إحضار صورة من قرار الابتعاث.

إحضار عشر صور شخصية حديثة مقاس 4 في 6.

هذا ويمكن الحصول على المزيد من التفاصيل ومعرفة المستندات المطلوبة من خلال الدخول إلى رابط أبشر توظيف للوظائف الخاصة بكلية الملك فهد هذا ويتطلب من المتقدمين ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للمقابلة الشخصية والالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة لمنع أنتشار وباء كوفيد 19 وضرورة ارتداء الكمامة.