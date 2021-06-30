دوت الخليج :- أغلق، الأربعاء، مصنع ملابس في منطقة فقوع شمالي محافظة الكرك، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد لعدد من العمال وصولا الأردن مؤخرا من الهند وبنغلادش،
وجرى توجيه 5 فرق تقصٍ وبائي لجمع عينات من مخالطي المصابين ولجميع العمال والعاملات، إضافة إلى توجيه 4 فرق تقص إلى مصنع ألبسة آخر في منطقة مؤاب تحسبا لوجود مخالطين للمصابين من العمالة الوافدة".
الثلاثاء، أعلن إصابة 27 شخصا بفيروس كورونا، الثلاثاء، في مصنع في فقوع بمحافظة الكرك، 23 إصابة منهم لعمالة وافدة من الهند وبنغلادش ، بحسب "المملكة".
وأضاف المراسل أن المصابين أُخضعوا للحجر الصحي في أماكن سكنهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرق تقص وبائي لجمع عينات من مخالطي مصابين بكورونا بمصنع في الكرك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.