عاجل: وزارة المالية تحدد موعد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2021

بيان صادر عن وزير المالية يخص موعد صرف مرتبات يوليو وأغسطس، حيث تقرر تقديم موعد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر، واليكم المواعد التي قررها وزير المالية الدكتور محمد معيط، وينتظر العديد صرف مرتبات شهر يوليو لمعرفة الزيادة السنوية التي حصلوا عليها سواء كانوا من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

قد قرر وزير المالية بمناسبة عيد الأضحى تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر، وسيتم صرف مرتبات شهر يوليو المقبل بالزيادات المالية الجديدة التي قد تم تحديدها من قبل يوم 12 يوليو2021 م لشهر يوليو ومرتبات أغسطس يوم 17 ومرتبات سبتمبر يوم 21، وذلك للمجموعة الأولى والتي تشمل بعض الوزارات منها وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي والنقل والتموين والاتصالات والقوى العاملة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام والهجرة وشئون مجلس النواب.



وسيتم صرف مرتبات المجموعة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو 202م، وتأتي هذه الجدولة لمواعيد الصرف لكل الوزارات والهيئات لتصل إلى خمسة أيام وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي لضمان الحد من انتشار وباء كورونا.

كما أكد الدكتور “محمد معيط” وزير المالية، أنه سيتم صرف الزيادات المالية الجديدة التي تتضمن العلاوة المالية الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة المالية الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك الحافز الإضافي، للعاملين بالدولة، مع مرتبات شهر يوليو بدءًا من 12 يوليو 2021. وسيتم صرف مرتبات المجموعة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو 202م، وتأتي هذه الجدولة لمواعيد الصرف لكل الوزارات والهيئات لتصل إلى خمسة أيام وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي لضمان الحد من انتشار وباء كورونا.كما أكد الدكتور “محمد معيط” وزير المالية، أنه سيتم صرف الزيادات المالية الجديدة التي تتضمن العلاوة المالية الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة المالية الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك الحافز الإضافي، للعاملين بالدولة، مع مرتبات شهر يوليو بدءًا من 12 يوليو 2021.

المرتبات والحوافز

قررت وزارة المالية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، تقديم مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام المالي الجديد، وقد تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على مجموعات على ان يتم صرف المرتبات مقسم على خمسة أيام خلال هذه الأشهر.

على أن يكون موعد صرف مرتبات المجموعة الأولى يوم 12 يوليو والمجموعة الثانية يوم 13 يوليو والمجموعة الثالثة يوم 14 يوليو وباقي الوزارات يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 يوليو وذلك مواعد صرف مرتبات يوليو.