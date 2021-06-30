موعد إعلان نتائج علامات طلاب البكالوريا السورية دورة moed.gov.sy 2021 موقع وزارة التربية

موعد إعلان نتائج علامات طلاب البكالوريا السورية دورة moed.gov.sy 2021 واليت يمكن الاستعلام عنها على رابط موقع وزارة التربية، هذا وتفصلنا عن نتيجة البكالوريا ايام قليلة وربما ساعات، ومع اقتراب إعلان موعد نتيجة الثانوية السورية حسب ما أعلنته وزارة التربية السورية، حيث يتم الاستعلام عن نتائج بكالوريا سوريا برقم الاكتتاب على رابط موقع نتائج طلاب سوريا، لذلك نشهد تعاظم في معدلات البحث عن نتيجة البكالوريا والتي يترقبها جموع طلاب وطالبات الجمهورية السورية، للتعرف على النتائج الخاصة بهم.

موعد إعلان نتائج علامات طلاب البكالوريا السورية دورة moed.gov.sy 2021

وتجدر الإشارة إلى أن عملية التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وعلامات الطلاب تتم وفق آليات تتبعها وزارة التربية السورية، وهذة الأليات معمول بها فبل إعلان النتائج، سواء لنتيجة البكالوريا أو نتيجة التاسع، وبعد عمل متواصل ومضني يقوم به القائمون على أمر تصحيح الأوراق الامتحانية ومراجعتها ورصد الدرجات وعلامات الطلاب، حيث يتم بعد الانتهاء مما سبق تحميل علامات طلاب البكالوريا والتاسع وهي الشهادات العامة، يتم تحميل النتائج على أجهزة الحاسب بعد مراجهتها وتدقيقها، وذلك تمهيدأ لإعلان النتائج، وذلك بعد اعتمادها رسميا.

موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات

ومن الجدير بالذكر أن نتائج البكالوريا والصف التاسع يتم الاستعلام عنها إلكترونيا عن طريق موقع وزارة التربية السورية لنتائج الطلاب، هذا وقد صرح مدير الامتحانات بوزارة التربية يونس فاتي أن عملية التصحيح تتم بدقة وسرية تامة، وذلك حسب توجيهات “دكتور دارم طباع” وزير التربية السورية، وأضاف مدير الامتحانات أن كوادر التدقيق يعملون من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء، وأضاف أن موعد إعلان النتائج سيكون وفق سير عملية التصحيح والتدقيق.

متى نتائج البكالوريا السورية 2021

وتجدر الإشارة إل أن عملية التصحيح والمراجعة تتم بدقة، وذلك لتلافي أي أخطاء قد تقغ في عملية التصحيح، حيث يتم اكتشاف أي أخطاء خلال عملية جمع درجات الطلاب، وذلك حتى تتم إدخال البيانات الصحيحة إلى الحاسب الألي، وذلك وفق ما صرح به المهندس نجيب سلق رئيس مركز الحاسب الألي، لذلك فموعد ظهور وإعلان نتائج البكالوريا السورية سيتم خلال أيام قليلة.

لدخول على الرابط الرسمي لنتائج طلاب سوريا. الاستعلام عن النتائج برقم الاكتتاب. يتم إدخال الفرع (علمي – أدبي). الضغط على أيقونة البحث. سيتم تفعيل الرابط فور إعلان النتائج وتحميلها على موقع وزارة التربية السورية.

خطوات الاستعلام على رابط إعلان نتائج طلاب البكالوريا 2021 بسوريارابط وزارة التربية السورية لنتائج البكالوريا 2021

وبذلك نكون قد شرحنا معكم خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا السورية على رابط نتائج طلاب وزارة التربية السورية، وكذلك الموعد التقريبي لإعلان النتيجة، وفي حال كان لديكم أي استفسارات أو تساؤلات، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير، مع خالص أمانينا لأبناؤنا الطلاب بالتوفيق والنجاح.