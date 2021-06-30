واشنطن تدعو إسرائيل إلى الامتناع عن هدم المنازل فى القدس الشرقية

جدة - نرمين السيد - وقالت بورتر فى مؤتمر صحفى بحسب "روسيا اليوم": "نعتقد أنه من المهم الامتناع عن أى خطوات قد تزيد التوترات وتجعل الاتفاقات الدبلوماسية أكثر صعوبة، وهذا ينطبق أيضا على هدم المنازل".

وتشهد القدس تصعيدا جديدا، بعد أن اقتحمت قوات عسكرية ضخمة تابعة للجيش الإسرائيلى، ترافقها جرافات وآليات عسكرية، بلدة سلوان، ومحيط خيمة الاعتصام فى حى البستان.