الأردن.. "تخفيف الإجراءات" وزيادة التلقيح لمواجهة كورونا

تدخل حيز التنفيذ في الأردن، الخميس، إجراءات حكومية جديدة تتضمن تخفيف ساعات حظر التجول الليلي وفتح قطاعات مغلقة، بعد رفع وتيرة التلقيح التي تجاوزت مئة ألف شخص، الأربعاء.

واعتبارا من الخميس، ستقلص ساعات حظر التجول الليلي ليصير من الواحدة بعد منتصف الليل إلى السادسة صباحا في جميع المحافظات، بعد أن كان يبدأ في الـ11 ليلا.

وسيلغى حظر التجول في مناطق العقبة ووادي رم والبتراء (المثلث الذهبي) السياحية.

وتستأنف صالات الأفراح ومنشآت تنظيم الحفلات، الخميس، بعد إغلاق دام أكثر من عام، مع السماح بحضور 50 بالمئة من السعة، وعلى ألا يتجاوز العدد 100 شخص لكل حفلة.

وستعود المنشآت الصناعية والمنشآت السياحية للعمل بكامل طاقتها التشغيلية، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

كما ستعود الجماهير الرياضية لحضور المباريات على الملاعب الرياضية بنسبة 30 بالمائة، إضافة إلى عودة موظفي القطاع العام إلى الدوام بنسبة 100 بالمائة.

وتسارعت وتيرة التطعيم في الأردن لتتجاوز عصر الأربعاء 106 آلاف شخص، وهو أعلى رقم منذ انطلاق عملية التطعيم في 13 يناير، بحسب خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وقررت وزارة الصحة خفض العمر المسموح به لتلقي لقاح فيروس كورونا ليشمل من هم بين 16 إلى 18 عاما، بلقاح فايرز-بايونتيك، وفق ما أُعلنت في بيان الأربعاء.

كما قررت الوزارة "السماح للفئة العمرية من 40 سنة فما فوق تلقي اللقاح دون موعد مسبق، اعتبارا من الجمعة المقبل".

وتلقى أكثر من 2,4 مليون شخص اللقاح ضد كوفيد-19 من مجموع 10 ملايين نسمة، هم سكان المملكة.

وبدأ الأردن في 13 يناير حملة التلقيح ضد كورونا، ومنحت "تراخيص طارئة" لستة لقاحات هي سينوفارم الصيني وفايزر/بايونتيك وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون وسبوتنيك-في وموديرنا.

وسجلت المملكة حتى الآن أكثر من 750 ألف إصابة بفيروس كورونا و9743 وفاة.