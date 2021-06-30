ابشر للتوظيف نتائج القبول المبدئي كلية الملك فهد الأمنية للضباط الجامعيين

ابشر للتوظيف نتائج القبول المبدئي كلية الملك فهد الأمنية. ظهرت الآن نتائج القبول المبدئي. في كلية الملك فهد الأمنية دورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 51 . وذلك بعد أن أعلنت لجنة القبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية. عن نتائج القبول المبدئي للمرشحين في دورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 51 في كلية الملك فهد الأمنية.

ابشر للتوظيف نتائج القبول المبدئي كلية الملك فهد الأمنية:-

دعت الادارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، جميع الطلاب المتقدمين من الحاصلين على المؤهلات الجامعية في دورة التأهيل رقم 51 ضباط جامعيين، الدخول الآن عبر منصة أبشر توظيف لمعرفة نتائج القبول المبدئي للمرشحين وذلك عن طريق إتباع الخطوات الآتية:-

1- الدخول على منصة أبشر للتوظيف.

2- اختيار نتائج القبول المبدئي بكلية الملك فهد الأمنية دورة 51 ضباط جامعيين.

3- يتم إدخال رقم الهوية لمعرفة النتيجة.

4- يقوم المرشح لدورة تأهيل الضباط الجامعيين بطباعة النتيجة.

وأشارت الادارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، بأنه يجب على من ظهر اسمه في الترشح للقبول المبدئي بالدورة 51 ضباط جامعيين، طباعة النتيجة، وإحضار ما يلزم من أوراق ومستندات، وحالته الصحية من خلال تطبيق توكلنا، مع الالتزام في الحضور في الموعد المحدد للمراجعة، حيث أن عدم الالتزام بالموعد المحدد للمراجعة، سوف يترتب عليه عدم الاستمرار في اجراءات القبول، حيث أن نتائج القبول المبدئي ما هي إلا مجرد ترشح مبدئي للدورة 51 ضباط جامعيين.

وأضافت بأن عدم حضور المترشح في الموعد المحدد له، سوف يترتب عليه عدم الاستمرار في عملية الترشح، وأن ذلك يعد تنازلاً عن الاستمرار في اجراءات الترشح.

وتعد منصة ابشر للتوظيف. هي منصة الكترونية للتوظيف في الوظائف العسكرية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة، حيث يتم الاعلان عن احتياجات الادارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية من الأفراد عبر تلك المنصة.

وتعد كلية الملك فهد الأمنية، هي الكلية المعنية بتوفير احتياجات الدولة السعودية من الأفراد سواء في الرتب من جندي وحتى الضباط، حيث يتم استقبال طلبات الأفراد الراغبين في هذه الوظائف العسكرية عبر تلك المنصة الالكترونية.