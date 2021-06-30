شروط استحقاق دعم ريف السعودي

دعم ريف السعودي تسعى المملكة العربية السعودية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة المنتجات والسلع الغذائية وغيرها وخاصة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات الزراعية وخاصة القطاع الحيواني من أجل النهوض بالإقتصاد بشكل عام سعيًا لتحقيق الرؤية الشاملة للمملكة وهى رؤية ٢٠٣٠، وتقوم المملكة في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والسلع الزراعية والانتاج الحيواني إلى العمل على دعم القطاع الزراعي والعاملين به، حيث تقدم وزارة المياه والزراعة والبيئة دعما للعاملين بالزراعة والانتاج الحيواني من أجل النهوض باستثماراتها وزراعتها في تلك المجالات بما يساهم في دفع وزيادة الانتاج الزراعي والحيواني وزيادة مساحة الأرض المستصلحة والمزروعة، وذلك من خلال برنامج أعدته الوزارة أطلق عليها اسم دعم ريف.

برنامج دعم ريف بالمملكة العربية السعودية

هو برنامج تدعم به وزارة المياه والزراعة العاملين بالزراعة و الممتهنين لها بأنفسهم وللعالمين بالإنتاج الحيواني والزراعي وانتاج عسل النحل، ويتم دعم تقدمه لهم الوزارة في صورة مادية من أجل مساعدتهم على تطوير أنشطتهم الزراعية والناحية بما يضمن ويحقق زيادة في الإنتاج.

شروط استحقاق دعم ريف

تشترط وزارة الزراعة مجموعة من الضوابط والشروط من اجل استحقاق دعم ريف، وأهمها ما يلي:

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي المنبع.

أن يكون من بين العاملين بالزراعة بأنفسهم، سواء من الذكور أو الإناث.

ان يكون مقيم بشكل دائم داخل حدود المملكة.

ألا يكون المتقدم من بين العامين في القطاع الحكومي.

ألا يتجاوز الراتب الشهري للمتقدم بتجاوز ٦ آلاف ريال سعودي.

التقدم بطلب يبدي فيه رغبته في الحصول على الدعم من خلال تسجيل الدخول على رابط دعم ريف.

تقوم الوزارة ببحث طلبات الراغبين في الحصول على دعم ريف للتحقق من مدى توافر الشروط والضوابط فيمن تقدموا وابدوا رغبتهم في الحصول على الدعم للوصول مدى استحقاقهم للدعم المادي