موقع استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 العراق دور اول من موقع وزارة التربية العراقية الرسمي

موقع استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 العراق دور أول التي يتابعها عدد كبير من الطلاب والطالبات على مستوى عدد كبير من المحافظات العراقية، حيث أكدت التربية العراقية على بدء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، على ان يتم الاشارة على استمرارية أعمال تطبيق كافة التدابير الاحترازية المطبقة على أعلى مستوى من وزارة التربية العراقية التي أعلنت عن تخطيطها على نشر درجات الطلاب اون لاين من خلال موقع وزارة التربية العراقية

موقع استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي فى العراق 2021

عقدت امتحانات الصف السادس الابتدائي بالعراق 2021 فى صباح يوم الأحد الموافق ميلادياً 13 يونيو 2021 حتى التاسع عشر من يونيو الماضي وذلك بتطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تم عقدها شاملة ايضاً الاختبارات الشفوية،على أن يتم التصريح من عدة مصادر مسؤولة داخل التربية العراقية على ان عمليات التصحيح جارية بالوقت الحالي وذلك لتسهيل مهام اجراء الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق اون لاين وذلك حتى يجري أعمال نشرها على المواقع التعليمية الحكومية الرسمية، وذلك لمساعدة الطلاب والسادة أولياء الأمور على تحميل نتائجهم اون لاين بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني، ولهذا الامر سنتابع و نستعرض مع حضراتكم خطوات الكشف عن تلك النتائج اون لاين

خطوات استعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق

بعد انتهاء اختبارات الصف السادس الابتدائي على مستوى جميع المحافظات العراقية فى منتصف شهر حزيران الماضي تستعد الحكومة العراقية على اعلان نتائج الصف السادس الابتدائي اون لاين بعد ساعات قليلة من الآن على مستوى كافة المحافظات العراقية من المواقع التعليمية المحددة من قبل وزارة التربية العراقية وهو موقع وزارة التربية العراقية او موقع نتائجنا او موقع النجاح، على أن تأتي خطوات الاستعلام عن تلك النتائج على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية العراقية

الدخول على ايقونة نتائج الصف السادس الابتدائي

اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من خلال تعبئة البيانات المطلوبة التي تشمل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام وبهذا تكون النتائج معلنة أمام حضراتكم بالحال

هذا وفي حال تعرضهم لأي صعوبات متعلقة حول الحصول على تلك النتائج قم مشاركتنا فى صندوق التعليقات التي بالاسفل حتى نوافيكم بالحال بتلك النتائج.