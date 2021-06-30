لافروف: على موسكو وواشنطن إعادة ضبط أوضاع العمل الدبلوماسى بينهما

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على روسيا والولايات المتحدة إعادة ضبط الوضع غير الصحى وغير المقبول الذى تشهده أعمال البعثات الدبلوماسية للبلدين.





وقال الوزير الروسى، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، إنه فيما يتعلق بالبعثات الدبلوماسية، فإن موسكو تسعى من جانبها وتدعو الجانب الأمريكى إلى إعادة ضبط هذا الوضع، الذى وصفة بـ"غير الصحى وغير المقبول".

كما كشف كبير الدبلوماسين الروس عن أن الولايات المتحدة طلبت 180 تأشيرة لاستبدال الموظفين المحليين بمواطنين أمريكيين، مؤكدًا أنه: "إذا واصلنا التصرف على هذا النحو، فإننا سننسى النقطة التى أنطلقنا منها، وسنتحول إلى علاقات طالب ومعلم، وليست لدينا نية للقيام بذلك".

وأشار لافروف إلى أن روسيا، على عكس الولايات المتحدة ، كانت تقوم منذ فترة طويلة بمقاربة شاملة لحل المشكلات الخاصة بتشغيل البعثات الدبلوماسية.

كما أعلن الوزير الروسى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن قد يزور روسيا فى يوليو.

وقال لافروف "لقد دعونا السيد بيدرسن للقيام بزيارة أخرى إلى روسيا، والآن نحن متفقون على الموعد"، مُضيفًا أنه على الأرجح ستتم الزيارة فى يوليو المقبل"، وأكد أن المبعوث الأممى مكلف بدفع الأطراف السورية نحو الحوار.