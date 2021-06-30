تعطيل العمل فى بغداد بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى 50 مئوية

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان حكومى عراقى، بأن هذا القرار اتخذ استنادًا إلى تقارير الهيئة العامة للأنواء الجوية، مخولًا المحافظين صلاحية تعطيل الدوام الرسمى فى محافظاتهم فى حالة وصول درجات الحرارة يوم غد إلى 50 مئوية أو أكثر، مستثنيًا من القرار الدوائر الصحية والأمنية والخدمية.

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