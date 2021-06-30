نتائج السادس الابتدائي العراق 2021 الدور الأول جميع المحافظات عبر farouq.moch.gov.iq

نتائج السادس الابتدائي العراق 2021 الدور الأول، ازداد البحث بصورة كبيرة عن موقع نتائج السادس الابتدائي 2021، فقد انتهت وزارة التربية العراقية، من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات ومراجعتها وكذلك تجميع النقاط والمراجعة النهائية، وبالفعل بدأت النتائج في الظهور محافظة تلو الأخرى، وتم رفع نتائج السادس الابتدائي على موقع نتائجنا، الذي أنشئ خصيصاً لهذا الغرض، وتأتي النتائج مبشرة ونسبة النجاح عالية، رغم الظروف الاستثنائية التي أجريت فيها الامتحانات، بسبب فيروس كرونا المستجد كوفيد 19، فكان تحد كبير يواجه وزارة التربية في عقد هذه الامتحانات، لكنها بالفعل نجحت في ذلك بامتياز كبير، ودون أن تعرض الطلاب والطالبات، وكذلك كافة القائمين على الامتحان من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

رابط نتائج السادس الابتدائي العراق 2021

جدير بالذكر أن نذكر هنا أنه قد تم اعتماد درجة نصف السنة. في جميع السنوات غير المنتهية كدرجة نهائية. وهنا طالب كثيراً الطلاب والطالبات وأولياء الأمور. بالمعاملة بالمثل واعتماد درجة نصف العام للصف السادس. على اعتبار أنه سنة غير منتهية. لكن الوزارة كان لها رأي آخر. كما شددت الوزارة في الإجراءات الاحترازية المتبعة. حتى لا يصاب أحد من الطلاب بفيروس كورونا. فقامت بإلزام الطلاب بلبس الكمامة أثناء الامتحان. كما تم التباعد بينهم بالقدر الذي يوفر لهم الأمان. مع العديد من الإجراءات الاحترازية الأخرى.

ألية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق

اشتعل محرك البحث منذ إعلان نتائج السادس الابتدائي. وازداد البحث بصورة كبيرة عن موقع نتائجنا. الذي سوف يتم رفع النتائج من خلاله. وعن آلية وطريقة استخراج النتائج، وهو ما سوف نقوم بالتعرض له فيما يأتي:

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

يتم تحديد واختيار محافظة الطالب.

اختيار نوع التعليم “طلاب داخلي” “طلاب محو أمية” أو غير ذلك.

كتابة كافة البيانات المطلوبة بالشكل الصحيح وفي الأماكن المخصصة لها.

الضغط على أيقونة “عرض” سوف تظهر النتيجة في الحال.

وزارة التربية العراقية

بات من الضروري هذه الفترة من استخدام التكنولوجيا الحديثة في شتى مناحي الحياة. لذلك اتجه العالم كله لاستخدام التكنولوجيا والتوسع في ذلك. وحظي مجال التعليم بنصيب الأسد في ذلك. وذلك نظراً لخطورة التجمعات والاختلاط، فكان لابد من إيجاد بديل مناسب. يتيح الخدمة للطلاب دون تعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كرونا. فتم إنشاء العديد من المنصات التعليمية. والمواقع الإلكترونية وكانت وزارة التربية العراقية رائدة في ذلك.