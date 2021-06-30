بوتين يكشف اسم اللقاح الذى تلقاه.. ويرفض التطعيم الإجبارى للروس

جدة - نرمين السيد - أبلغ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مواطنيه، يوم الأربعاء بأنه تلقى لقاح "سبوتنيك فى" الروسى المضاد لمرض كوفيد-19 فى حين يعمل المسؤولون على تشجيع الناس على الحصول على اللقاح وسط موجة إصابات جديدة.





وبحسب "يورو نيوز"، سُئل بوتين خلال جلسة الأسئلة والأجوبة السنوية عن نوع اللقاح الذى تلقاه، فرد قائلا إنه طُلب منه عدم الكشف عن اسم اللقاح حتى لا يعطيه ميزة تنافسية على غيره من اللقاحات لكنه مضى قائلًا إنه حصل على لقاح (سبوتنيك فى)، وهو واحد من أربع لقاحات تنتجها روسيا، التى لم تسمح باستخدام أى لقاح أجنبى على أرضها. وأضاف بوتين: "رأيت أننى بحاجة لأن أحظى بحماية لأطول وقت ممكن، لذلك اخترت لقاح (سبوتنيك فى)، فالجيش يحصل على (سبوتنيك فى) وأنا، على أى حال، القائد الأعلى للقوات المسلحة".

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