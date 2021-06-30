وقفة احتجاجية لأطفال اليمن للتنديد جرائم العدوان
نظم أطفال اليمن أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء اليوم وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم العدوان الأمريكي السعودي بحق الشعب اليمني بصورة عامة والأطفال بوجه خاص.
ورددَّ الأطفال المشاركون في الوقفة الهتافات الرافضة لقرار أمين عام الأمم المتحدة الذي برأ الجلاد المرتكب لجرائم الأطفال باليمن ووقف إلى جانبه في حين صنّف المدافعين عن اليمن وأمنه واستقراره بمنتهكي حقوق الأطفال.
وقدّموا من خلال رسوماتهم المعبرة رسائل للعالم تكشف وحشية العدوان ومعاناتهم التي يندى لها جبين الإنسانية، علّ الصور توقظ الضمائر الميتة .. مطالبين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل المسئولية في الضغط باتجاه إيقاف العدوان ورفع الحصار عن اليمن.
وحمّل الأطفال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مسؤولية ما تعرض ويتعرض له أطفال اليمن من قبل تحالف العدوان السعودي خلال السنوات الست الماضية من جرائم قتل وتجويع وتشريد.
وأعلن الأطفال تمسكهم بحقوقهم التي كفلتها لهم الشرائع السماوية والقوانين والمواثيق الدولية في الحياة، والتعليم والصحة واللعب وغيرها من الحقوق التي حرمهم منها العدوان على مدى السنوات الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : وقفة احتجاجية لأطفال اليمن للتنديد جرائم العدوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.