6 وفيات و497 إصابة جديدة بكورونا في الاردن

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 وفيات و497 إصابة جديدة بفيروس كورونا. ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، الصادر عن وزارة الصحة الثلاثاء، فقد ارتفع عدد الوفيات إلى 9743 حالة والإصابات إلى 750886 حالة. وبلغت النسبة الإيجابية 2.28% من إجمالي الفحوصات المجرية وعددها 21789 فحصا مخبريا.

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