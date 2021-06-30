التسجيل في الحج المرحلة الثانية عبر المسار الإلكتروني للحجاج

التسجيل في الحج المرحلة الثانية حيث أتاحت وزارة الحج والعمرة في المملكة التسجيل في المرحلة الثانية في الحج. وذلك للمواطنين والمقيمين بعد الانتهاء من التسجيل في مرحلة الحج الأولي. وذلك في ظل اقتصار مناسك الحج علي إجمالي عدد 60 ألف حاج من حجاج الداخل. ثم بذلك بسبب استمرار تفشي وباء كورونا وتحوره وانتشار سلالات جديدة له أشد فتكاً من سابقتها. لذا تتخذ المملكة كافة الاجراءات الصحية والاحترازية والتي تعمل علي الحفاظ علي صحة حجاج الداخل لبيت الله الحرام. شروط أداء فريضة الحج الجديدة يجب أن يكون الراغب في أداء الحج حاصل علي اللقاح وفق الضوابط والآليات في المملكة وتنقسم آليات التحصين إلى: شخص محصن. ثم المحصن بجرعة واحدة ومر أربعة عشر يوم علي اللقاح. وكذلك المحصن المتعافي من الإصابة.

ثم الحالة الصحية أن يكون الراغب في الحج بحالة صحية جيدة وخالي من الأمراض المزمنة.

وبعد ذلك يسمح للحج للأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم ثمانية عشر عاماً ولا تزيد عن خمسة وستون عاماً.

و يجب علي الحج أن يقوم بالانصياع للمتطلبات الأمنية أثناء أداء فريضة الحج وذلك بالانصياع للضوابط التنظيمية والأجراءات الصحية في جميع مراحل الحج.

ثم يجب علي جميع حجاج بيت الله والعاملين ارتداء الكمامة في كافة الأوقات.

وفي حالة خروج الحاج من السكن مخالفاً للبرنامج الأساسي يجب تطبيق إجراءات احترازية للتنسيق مع الجهات المختصة.

وبعد ذلك التأكيد علي ترك مسافات بين الأشخاص في مقر السكن بمسافة لا تقل عن متر ونصف.

أداء المناسك سيكون وفق مجموعات مجدولة ويجب أن يكون كل مجموعة لها قائد مرافق.

تحديد جدول زمني لفترات البقاء لمناطق أداء الفريضة لكل مرحلة.

ثم العمل علي استخدام الرخص الشرعية من أجل التخفيف وتجنب الإزدحام والإصابات أثناء تأدية فريضة الحج. التسجيل في الحج المرحلة الثانية عبر المسار الإلكتروني تم فتح باب التسجيل في الحج المرحلة الثانية من قبل وزارة الحج والعمرة والتي أكدت أن القبول النهائي مرتبط بتوافر الشروط والمعايير المحددة. حيث بلغ المسجلين في المسار الإلكتروني في المرحلة الأولي أكثر من 500 ألف حاج. وأن خطوات التسجيل للحج تكون بتلك الخطوات: وصول رسالة نصية للأفراد المؤهلين للحج وذلك وفق فئات المفاضلة. ثم بعد ذلك يسجل الشخص المؤهل للدخول عبر بوابة الحج الإلكتروني. وبعد ذلك يقوم الشخص المؤهل بمراجعة البيانات المدخلة. ثم يقوم بالإطلاع علي الشروط والضوابط وقرأتها بشكل جيد. يستطيع الشخص المؤهل أن يقوم بإضافة مرافق واحد فقط من الأشخاص الذين قاموا بعملية التسجيل في مسار الحج. ثم يقوم الشخص المؤهل باختيار الباقات المناسبة له والتي حددتها الوزارة. وبعد ذلك تظهر رسوم وعبور الخدمات وأمر الدفع عبر نظام سداد. ثم يقوم الشخص بتسديد مبلغ باقة الحج عبر سداد. وأخيراً عليه الانتظار حتي يصدر تصريح الحج للمرحلة الثانية.

شروط أداء فريضة الحج الجديدةالتسجيل في الحج المرحلة الثانية عبر المسار الإلكتروني الوسوم

التسجيل في الحج المرحلة الثانية حيث أتاحت وزارة الحج والعمرة في المملكة التسجيل في المرحلة الثانية في الحج. وذلك للمواطنين والمقيمين بعد الانتهاء من التسجيل في مرحلة الحج الأولي. وذلك في ظل اقتصار مناسك الحج علي إجمالي عدد 60 ألف حاج من حجاج الداخل. ثم بذلك بسبب استمرار تفشي وباء كورونا وتحوره وانتشار سلالات جديدة له أشد فتكاً من سابقتها. لذا تتخذ المملكة كافة الاجراءات الصحية والاحترازية والتي تعمل علي الحفاظ علي صحة حجاج الداخل لبيت الله الحرام. شروط أداء فريضة الحج الجديدة يجب أن يكون الراغب في أداء الحج حاصل علي اللقاح وفق الضوابط والآليات في المملكة وتنقسم آليات التحصين إلى: شخص محصن. ثم المحصن بجرعة واحدة ومر أربعة عشر يوم علي اللقاح. وكذلك المحصن المتعافي من الإصابة.

ثم الحالة الصحية أن يكون الراغب في الحج بحالة صحية جيدة وخالي من الأمراض المزمنة.

وبعد ذلك يسمح للحج للأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم ثمانية عشر عاماً ولا تزيد عن خمسة وستون عاماً.

و يجب علي الحج أن يقوم بالانصياع للمتطلبات الأمنية أثناء أداء فريضة الحج وذلك بالانصياع للضوابط التنظيمية والأجراءات الصحية في جميع مراحل الحج.

ثم يجب علي جميع حجاج بيت الله والعاملين ارتداء الكمامة في كافة الأوقات.

وفي حالة خروج الحاج من السكن مخالفاً للبرنامج الأساسي يجب تطبيق إجراءات احترازية للتنسيق مع الجهات المختصة.

وبعد ذلك التأكيد علي ترك مسافات بين الأشخاص في مقر السكن بمسافة لا تقل عن متر ونصف.

أداء المناسك سيكون وفق مجموعات مجدولة ويجب أن يكون كل مجموعة لها قائد مرافق.

تحديد جدول زمني لفترات البقاء لمناطق أداء الفريضة لكل مرحلة.

ثم العمل علي استخدام الرخص الشرعية من أجل التخفيف وتجنب الإزدحام والإصابات أثناء تأدية فريضة الحج. التسجيل في الحج المرحلة الثانية عبر المسار الإلكتروني تم فتح باب التسجيل في الحج المرحلة الثانية من قبل وزارة الحج والعمرة والتي أكدت أن القبول النهائي مرتبط بتوافر الشروط والمعايير المحددة. حيث بلغ المسجلين في المسار الإلكتروني في المرحلة الأولي أكثر من 500 ألف حاج. وأن خطوات التسجيل للحج تكون بتلك الخطوات: وصول رسالة نصية للأفراد المؤهلين للحج وذلك وفق فئات المفاضلة. ثم بعد ذلك يسجل الشخص المؤهل للدخول عبر بوابة الحج الإلكتروني. وبعد ذلك يقوم الشخص المؤهل بمراجعة البيانات المدخلة. ثم يقوم بالإطلاع علي الشروط والضوابط وقرأتها بشكل جيد. يستطيع الشخص المؤهل أن يقوم بإضافة مرافق واحد فقط من الأشخاص الذين قاموا بعملية التسجيل في مسار الحج. ثم يقوم الشخص المؤهل باختيار الباقات المناسبة له والتي حددتها الوزارة. وبعد ذلك تظهر رسوم وعبور الخدمات وأمر الدفع عبر نظام سداد. ثم يقوم الشخص بتسديد مبلغ باقة الحج عبر سداد. وأخيراً عليه الانتظار حتي يصدر تصريح الحج للمرحلة الثانية.

شروط أداء فريضة الحج الجديدةالتسجيل في الحج المرحلة الثانية عبر المسار الإلكتروني

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