نتائج التعليم المتوسط ’’شهادة البيام’’ الآن رابط استخراج كشف النقاط 2021 bem onec dz

نتائج التعليم المتوسط 2021 من وزارة التربية الوطنية. يوفره لنا موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بعد نهاية عمليات التصحيح. كما يمكن الحصول علي معدلات الفصل الثاني عن طريق تسجيل فضاء أولياء التلاميذ عبر الموقع الإلكتروني tharwa.education.gov.dz، وكل ما عليكم هو متابعتنا من خلال ’’موقع ثقفني’’، حيث يتم توفير أخر أخبار موعد تاريخ نتائج البيام 2021 برقم التسجيل، http://bem.onec.dz، ويمكنكم الاستعلام وفق الخطوات التي سنرفقها لكم.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

فضاء الاولياء التسجيل متاح الآن، حيث عهدنا من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر، توفير النتائج والكشوف للدرجات فور نهاية فترة الامتحانات كل فصل دراسي، وتعتبر ميزة متطورة تتبعها وزارة التربية الوطنية للحفاظ علي كافة الأبناء في مختلف الولايات الجزائرية، والذي يحفظ الجميع ويمكنهم من الحصول علي درجاتهم من خلال الإنترنت، ويمكنكم التسجيل والحصول وفق الخطوات المرفقة إليكم للحصول علي معدلات الفصل الثاني كشف النقاط 2021.

رابط تسجيل فضاء اولياء التلاميذ كشف النقاط

يوفر لنا موقع ثروة التسجيل في فضاء الأولياء إلكترونياً، والحصول علي كشف نقاط الفصل الثاني بكل سهولة، وذلك لمراحل تعليم أساسي المختلفة. سانكيام، بيام، باك.

تسجيل الدخول عبر رابط موقع الفضاء للنتائج.

tharwa.education.gov.dz.

الضغط على أيقونة كشف النقاط.

اختيار المرحلة التعليمية التابع لها التلميذ.

قم باختيار اسم التلميذ المراد الاستعلام عن نتائجه.

سوف تفتح نافذة جديدة تضم علامات الطالب في كافة المواد الدراسية المقررة عليه.

اضغط على سحب كشف النقاط لطباعته.

رابط نتائج التعليم المتوسط كشف نقاط 2021

يستطيع جميع طلاب وطالبات الجزائر، الدخول إلي موقع نتائج البيام في الجزائر. والحصول علي معدلات الفصل الثاني 2021 بالخطوات الآتية:

يتم الدخول إلي موقع الديوان الوطني لنتيجة متوسط ’’bem.onec.dz’’.

كتابة رقم التسجيل الخاص بكم.

تسجيل الرقم السري الخاص بكم.

كتابة الرمز الظاهر علي الشاشة.

الضغط علي استظهار النتيجة.

بعد أن أرفقنا لكم الشرح والأخبار السابقة، بهذا يتوفر إليكم من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، كشف النقاط عبر bem onec dz، نتائج البيام الفصل الثاني 2021، وإجراء استعلام نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 برقم التسجيل بكل سهولة.