«الأوروبي» يوافق على تأسيس وكالة لجوء جديدة خاصة بالتكتل

أشهر انتظار لمعالجة طلبات الإقامة فـي بريطانيا

بروكسل ـ د.ب.أ: مهد المفاوضون في البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء وكالة لجوء جديدة تابعة للاتحاد الأوروبي، حيث أبرموا اتفاقا يعمل على تحديث المكتب الأوروبى لدعم اللجوء القائم حاليا.

وتم إنشاء المكتب الأوروبى لدعم اللجوء في عام 2011 ويهدف إلى تنسيق التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي في مسائل اللجوء.

وينص الاتفاق على تحويل المكتب إلى وكالة مستقلة، مما يعزز موارده المالية وعدد موظفيه.

وتأمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي أن تزداد كفاءة نظام اللجوء في التكتل مع تحديث المكتب الأوروبى لدعم اللجوء ليصبح وكالة. على سبيل المثال، يمكن إرسال مجموعة جديدة من 500 خبير مثل المترجمين الفوريين أو معالجي القضايا، لدعم الدول الأعضاء الواقعة تحت الضغط. ولا يزال يتعين قبول البرلمان ودول الاتحاد الأوروبي للاتفاق رسميا.

ورحبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين: “سيساعد هذا في جعل إجراءات اللجوء لدينا في الاتحاد الأوروبي أسرع وأكثر اتساقا”.

إلى ذلك كشفت أرقام رسمية نقلها مركز أبحاث بريطاني أن مواطني الاتحاد الأوروبي ينتظرون لأشهر من أجل معالجة طلبات الحصول على إقامة في بريطانيا.

وذكر معهد أبحاث السياسة العامة أن أكثر من 100 ألف شخص انتظروا لأكثر من ثلاثة أشهر لمعالجة طلباتهم، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا). وأوضح المعهد أن طلبات حوالى 102 الف مواطن من الاتحاد الاوروبى وأفراد أسرهم ، بمن فيهم 23 ألفا و900 طفل ، ظلت معلقة منذ أكثر من ثلاثة اشهر حتى 7 مايو .

وكانت الطلبات المقدمة لـ 13 ألف شخص، بمن فيهم 650 طفلا، معلقة لمدة ستة أشهر على الأقل، في حين انتظر ثمانية آلاف شخص، من بينهم 285 طفلا، سنة على الأقل.