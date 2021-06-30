أميركا الشمالية تزيح آسيا والمحيط الهادئ من صدارة تصنيف الثروة

مليونيرات العالم يتخطون حاجز الـ 20 مليون شخص نيويورك ـ وكالات: رغم البؤس الذي شهدته سنة 2020، كان العام أيضا شاهدا على تدفق للثروات العالمية، وتبديلا للمنطقة التي تتصدر قائمة نمو الثروة ذات أعلى قيمة صافية.

ولأول مرة منذ خمسة أعوام، تفوقت أميركا الشمالية على منطقة آسيا والمحيط الهادئ في زيادة الأفراد أصحاب الثراء المالي الكبير، ومدى سرعة زيادة ثرواتهم، وفقا لتقرير مؤسسة كابجميني للثروة العالمية.

وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء، نقلا عن التقرير، أن أميركا الشمالية استحوذت على 55% من نحو 2ر1 مليون فرد أضيفوا لقائمة أصحاب الثروات ذات القيمة الصافية المرتفعة في عام 2020، مقارنة بـ39% من إجمالي 6ر1 مليون فرد أضيفوا للقائمة في العام 2019. كما أنها كانت موقعا لـ 46% من النمو السنوي للثروة الذي حققته تلك المجموعة الوافدة حديثا على القائمة، مقابل 37% في عام 2019.

وعلى أساس كل دولة على حدة، ارتفعت الثروة الصافية المرتفعة في الصين بنسبة 5ر13% في 2020 مقارنة بعام 2019، مقابل 6ر12% للولايات المتحدة.

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