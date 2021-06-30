رابط epedu.gov.iq للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2021 في العراق الدور الاول برقم الامتحاني من وزارة التربية

رابط استعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2021 في العراق الدور الاول نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان فى ظل ارتفاع معدل البحث من قبل طلاب وطالبات الصفوف الابتدائية داخل العراق وذلك لإجراء الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائى المقرر على ان يتم اعلانها بمنتهي الاحترازية من خلال موقع وزارة التربية العراقية بالرقم الامتحاني، على غرار هذا الامر نستعرض نتابع مع حضراتكم الان طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج.استعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2021 في العراق
مئات والالاف الطلاب يباشرون تراقبهم حول اجراء الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول وذلك عقب الاعلان الاخير الصادر من قبل معالي وزير التربية العراقية على الانتهاء بشكل وبصورة رسمية جميع عمليات التصحيح ورصد الدرجات، على أن نستعرض نتابع مع حضراتكم على غرار هذا الامر طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين.خطوات استعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2021
أكدت العديد من المصادر المسؤولة على ان نتائج الصف السادس الابتدائي فى العراق الدور الاول ستكون معلنة أمام جميع الطلاب فى نهاية الاسبوع الحالي، ليتم التأكيد على ان خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن تلك النتائج ستكون اون لاين من خلال موقع وزارة التربية الرسمي وذلك على النحو التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا
- الدخول على أيقونة نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الاول
- اجراء الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال تسجيل اسم الطالب رباعياً ورقم الامتحاني
- النقر على ايقونة استعلام وبهذا الامر سيحصل الطالب على معدل درجاته كاملاً سيصبح بإمكانه طباعته وإجراء الاستعلام على تلك النتائج ايضاً من داخل المدارس فى مطلع الأسبوع المقبل.
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رابط استعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2021 في العراق الدور الاول نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان فى ظل ارتفاع معدل البحث من قبل طلاب وطالبات الصفوف الابتدائية داخل العراق وذلك لإجراء الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائى المقرر على ان يتم اعلانها بمنتهي الاحترازية من خلال موقع وزارة التربية العراقية بالرقم الامتحاني، على غرار هذا الامر نستعرض نتابع مع حضراتكم الان طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج.استعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2021 في العراق
مئات والالاف الطلاب يباشرون تراقبهم حول اجراء الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول وذلك عقب الاعلان الاخير الصادر من قبل معالي وزير التربية العراقية على الانتهاء بشكل وبصورة رسمية جميع عمليات التصحيح ورصد الدرجات، على أن نستعرض نتابع مع حضراتكم على غرار هذا الامر طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين.خطوات استعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2021
أكدت العديد من المصادر المسؤولة على ان نتائج الصف السادس الابتدائي فى العراق الدور الاول ستكون معلنة أمام جميع الطلاب فى نهاية الاسبوع الحالي، ليتم التأكيد على ان خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن تلك النتائج ستكون اون لاين من خلال موقع وزارة التربية الرسمي وذلك على النحو التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا
- الدخول على أيقونة نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الاول
- اجراء الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال تسجيل اسم الطالب رباعياً ورقم الامتحاني
- النقر على ايقونة استعلام وبهذا الامر سيحصل الطالب على معدل درجاته كاملاً سيصبح بإمكانه طباعته وإجراء الاستعلام على تلك النتائج ايضاً من داخل المدارس فى مطلع الأسبوع المقبل.
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