رئيس وزراء اليابان يتعهد بدعم جزر المحيط الهادئ فى مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - عرض رئيس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا اليوم الأربعاء دعم اليابان فى مواجهة كوفيد-19، بينما تعهد باستضافة أولمبياد طوكيو "الآمنة" فى اجتماعات منفصلة عبر الإنترنت مع قادة 5 دول جزرية فى المحيط الهادئ، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية اليابانية.





وقال سوجا - وفق ما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - إن اليابان ستساعد الدول الخمس "جزر كوك وجزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الموحدة ونيوى وتونجا" على تعزيز أنظمة الرعاية الصحية والبنية التحتية. وتأتى الاجتماعات عبر الإنترنت قبل قمة افتراضية تعقدها اليابان بعد غد الجمعة مع 18 دولة وإقليمًا من جزر المحيط الهادئ، بما فى ذلك أستراليا ونيوزيلندا، كما أجرى سوجا محادثات هاتفية أمس مع زعماء 6 دول أخرى، من بينها فيجى وبابوا غينيا الجديدة. وأضافت وزارة الخارجية اليابانية إن سوجا دعا قادة دول جزر المحيط الهادئ الخمس إلى المساعدة فى تحقيق حرية وانفتاح المحيطين الهندى والهادئ.

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