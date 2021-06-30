تاريخ اعلان نتائج البكالوريا 2021 تونس موعد ظهورها وخطوات الاستعلام عبر موقع التربية التونسية

تاريخ اعلان نتائج البكالوريا 2021 تونس، يُعد واحد من أكثر المواضيع بحثًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة في دولة تونس وذلك حيث يسعى الآلاف من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور الاستعلام عن تاريخ اعلان نتائج البكالوريا 2021 تونس، وذلك حيث قامت وزارة التربية الجمهورية التونسية بالإعلان عن أن الاستعلام عن النتائج سيتم بشكل إلكتروني عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة على الإنترنت فور الانتهاء من أعمال التصحيح والانتهاء من كافة الترتيبات من التصحيح وعمليات المراجعة ورصد الدرجات الخاصة بظهور النتائج الخاصة بالبكالوريا التونسية للعام الدراسي 2021، ونقدم لكم في هذا المقال متابعينا في جميع أنحاء المحافظات التونسية كافة التفاصيل والمعلومات حول موعد ظهور النتائج والخطوات الازمة للاستعلام عنها بشكل إلكتروني.

تاريخ اعلان نتائج البكالوريا 2021 تونس

أعلنت وزارة التربية الجمهورية التونسية عن الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها على الإنترنت من أجل الاستعلام عن النتائج الخاصة بالبكالوريا للعام الدراسي 2021 في تونس ، كما أعلنت الوزارة عن تاريخ اعلان نتائج البكالوريا 2021 تونس والتي تعتبر هي نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ظهور هذه النتائج في اليوم الرابع من شهر يوليو القادم كما أعلنت وزارة التربية التونسية، كما أضافت الوزارة أنه فور الانتهاء من أعمال رفع النتائج الخاصة بالدورة الرئيسية سيتم البدء في أعمال الامتحانات الخاصة بدورة التدارك للبكالوريا في العام الدراسي 2021 على أن تبدأ هذه الامتحانات في اليوم السادس من شهر يوليو وتنتهي في اليوم التاسع من الشهر نفسه، على أن تظهر النتائج الخاصة بهذه الدورة في يوم السابع عشر من شهر يوليو القادم.

استعلام تاريخ اعلان نتائج البكالوريا 2021 تونس

بعدما قامت وزارة التربية الجمهورية التونسية بالإعلان عن تاريخ اعلان نتائج البكالوريا 2021 تونس الدورة الرئيسية التي ستظهر في يوم الرابع من شهر يوليو القادم لعام 2021، كما أعلنت أيضًا عن عدد من الخطوات حتى يتثنى لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن هذه النتائج فور نزولها، وجاءت هذه الخطوات كالآتي:-