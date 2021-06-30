عزام الأحمد يبحث مع مبعوث بوتين التطورات الفلسطينية وجهود إنهاء الانقسام

جدة - نرمين السيد - بحث عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، اليوم الأربعاء، مع نائب وزير الخارجية الروسى المبعوث الشخصى للرئيس فلاديمير بوتين لعملية السلام فى الشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف التطورات على الساحة الفلسطينية.





وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الأحمد أطلع بوجدانوف على الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام والمصالحة فى الساحة الفلسطينية، وتعثر هذه المحاولات. من جانبه، جدد بوجدانوف دعم روسيا لنضال الشعب الفلسطينى وتحقيق أهدافه فى الحرية والاستقلال وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ورفض أعمال التوسع الاستيطانى وسياسة التطهير العرقى فى القدس الشرقية وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها. كما شدد على دعم جهود المصالحة وإنهاء الانقسام، واستعداد روسيا للمساعدة فى ذلك.

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