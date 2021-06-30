فيديو .. الخلايلة عن البلديات واللامركزية : النقابات منتخبة مثل النواب تماما ولهم خبرة سياسية تاريخية لا غنى عنها

دوت الخليج - : قال مقرر مشتركة القانونية والادارية النائب الدكتور أحمد الخلايلة : إن لقاءهم في اللجنة اليوم الاثنين مع مجلس النقباء كان مثمرا جدا ، وإن النقابات هي بيت خبرة وأعضاؤها منتخبون مثل النواب تماما ولهم ثقلهم السياسي في البلد وتجربتهمخ الديمقراطية .

أضاف في تصريح للمدينة نيوز عقب لقاء مجلس النقباء لمناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية : إن هذه النقابات قامت بدور سياسي واجتماعي في فترة غياب الاحزاب السياسية وعلى الأخص خلال الاعوام 1956 - 1989 حيث غطت على الكثير من الفراغات السياسية في الاردن .

ووصف اللقاء بأنه كان لقاء متميزا فقد طرحت الكثير من الأفكار المهمة ، ولكني قلت واقول بأننا في اللجنة ومجلس النواب عموما ليس لدينا تصور ثابت للقانون قبل الحوار ، هذا حوار ، وبعد اكمال الحوارات مع باقي القطاعات الأخرى ، وإن شاء الله ستدرج كافة الآراء الايجابية التي يتم الأخذ بها ، والذهاب بها إلى المجلس للتصويت عليها .

وتنوه المدينة نيوز بأنها ستبث ما قاله النقباء وتنقل تصوراتهم بالصوت والصورة في وقت لاحق ..

شاهد النائب أحمد الخلايلة عن لقاء اللجنة بمجلس النقباء :

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا