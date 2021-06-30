الاستعلام عن نتائج المراسلة 2021 onefd.edu.dz برقم التسجيل جميع الولايات وطريقة استخراج شهادة اثبات المستوى

الاستعلام عن نتائج المراسلة 2021 أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر خلال الساعات الماضية ان نتائج المراسلة للعام الجاري 2021 سوف يتم الاعلان عنها رسميا خلال الأيام القليلة القادمة، حيث انه من المتوقع ان يتم طرحها في بداية شهر يوليو رسميا ولا صحة لأي من الشائعات حول طرحها خلال الأيام الماضية، وبالتزامن مع هذا الاعلان الرسمي فنجد ان الكثير من الطلاب لديهم رغبة في التعرف على كيفية استخراج شهادة اثبات المستوى وذلك من خلال موقع وزارة التربية الوطنية بالجزائر كما تم الإعلان خلال الفترة الماضية، لذلك سوف نقوم من خلال هذا المقال بتسليط الضوء على تفاصيل الاستعلام عن نتائج المراسلة بالجزائر 2021 برقم التسجيل وكذلك كيفية استخراج شهادة اثبات المستوى بشكل الكتروني.

موعد نتيجة المراسلة الديوان الوطني 2021

تتم في هذه الاثناء مراجعة النتائج الخاصة بالمراسلة دورة مايو 2021، على ان يتم الاعلان عن النتائج وتوفيرها إلكترونيا وذلك عقب الاعلان الاعلان عن الانتهاء من رصد الدرجات ومراجعة النتائج، حيث من المؤكد ان النتائج سوف يتم طرحها إلكترونيا عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر وهو الموقع المعتمد رسميا من قبل وزارة التربية الوطنية بالجزائر، حيث اكدت الوزارة انه يتم استخراج شهادة اثبات المستوى والتي تتضمن الدرجة الخاص بكل طالب بإختيار المراسلة رسميا، وسوف يتم الإعلان عن النتائج رسميا في بداية شهر يوليو القادم اي خلال الايام القليلة القادمة، على ان يتم ذلك الكترونيا من خلال رقم التسجيل الخاص بالطالب فقط، وذلك في ظل سعي وزارة التربية الوطنية الى تسهيل الحصول على النتائج إلكترونيا للطلاب.

طريقة الاستعلام عن نتائج المراسلة دورة ماي 2021

الاستعلام عن نتائج المراسلة onefd.edu.dz يمكن اجراء الاستعلام عن نتائج المراسلة الخاصة بدورة ماي للطلاب 2021 موقع onefd.edu.dz بسهولة وبشكل الكتروني من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التابع لوزارة التربية الوطنية من خلال اتباع فقط الخطوات التالية.