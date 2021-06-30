الشرطة العراقية تنفذ عمليات دهم وتفتيش واسعة شمال البصرة

جدة - نرمين السيد - وقال قائد عمليات البصرة اللواء على الماجدى ـ فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" إن "قوة مشتركة نفذت عمليات دهم وتفتيش فى المناطق الشاسعة لأهوار الشافى شمال محافظة البصرة التى تعد الملاذ للعناصر الإرهابية والخارجين عن القانون وتشكل خطرا على الوضع الامنى".
وأكد الماجدى ان القوات الأمنية تمكنت من مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة وتدمير عدد من الأوكار، مشيرا إلى أن عمليات لاحقة ستنفذ تباعا فى مناطق أخرى من أهوار البصرة.
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