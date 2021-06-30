خطوات تفويض مالك المركبة لغيره عبر منصة ابشر 1442

خطوات تفويض مالك المركبة لغيره عبر منصة ابشر قد أصدرت ادرأه المرور العامة من خلال منصة ابشر الذي أتاح تفويض مالك المركبة لغير وكذلك تفويض قيادة السيارة سهل الكثير على المواطنين والمقيمين بالمملكة خطوات تفويض المركبة الكتروانيا دون الذهاب إلى مكاتب المرور للإنهاء الإجراءات وتقديم المستندات لذلك، كما أن يتم التفويض وفقا للشروط وقوانين تصدرها المرور ويجب على الملك إنهاء أي مخالفات على السيارة ليتمكن من أجراء التفويض عبر ابشر، كما أن ابشر سهل الكثير على أبناء المملكة حيث اصبح تقديم ومعرفة والاستعلام عن خدمات المرور أو الجوزات أو غير عبر منصة ابشر ومنها خطوات تجديد لوحة السيارة في السعودية 2021 وشروط التجديد وغيرها وهو ما تسعى إليه المملكة أن تكون اغلب الخدمات الكترونيا توفيرا للوقت والجهد والعمل على التماشي مع التطور والتكنولوجيا بما يتناسب مع روية 2030.

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر. الذهاب إلى التفويض ثم إلى تفويض المركبات اختيار إضافة مستخدم لمركبة اختيار إضافة تفويض مركبة داخل وخارج المملكة اختيار المركبة المراد التفويض عليها إدخال بيانات المفوض له سيتم إرسال طلب تفويض القيادة للمفوض له للموافقة.

يجب أن لا تتجاوز مدة التفويض 6 اشهر. أن يكون المفوض والمفوض له كلًا منهما يمتلك حسابًا على موقع ابشر. اذا كان على المركبة أي مخالفات لابد من القيام بتسديدها قبل طلب التفويض. يجب ألا تكون استمارة المركبة منتهية وان تكون لأزالت سارية. أن تكون نوعية المركبة متناسبة مع رخصة القيادة لتجنب التعرض للمخالفة والغرامة. اذا كان التفويض من مقيم لمقيم فلابد أن يكون مالك المركبة هو الكفيل لكلاهما. لا يمكن التفويض أكثر من ثلاثة مرات. سريان صلاحية تأمين المركبة ورخصة السير الخاصة بها.

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر. من الخدمات الإلكترونية اختر المرور. اختيار خدمة إضافة مستخدم إلى المركبة. حدد نوع التفويض داخلي أم خارجي. ستظهر لك قائمة المركبات التي تمتلكها حدد المركبة المراد تفويض آخر لقيادتها. ثم اضغط على إضافة. سجل البيانات المطلوبة الخاصة بالمفوض له. حدد مدة التفويض ونوعه. بعد التأكد من تسجيل كافة البيانات بدقة اضغط إرسال. ظهور رسالة بإتمام الطلب وإرساله للمفوض له للموافقة عليه.

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونيّة. ثمّ الانتقال إلى الخدمات الإلكترونيّة. بعد ذلك النقر على المرور. اختيار خدمة إضافة مستخدم. يتم تحديد نوع التفويض إما داخلي أم أو خارجي. تظهر قائمة المركبات التي يمتلكها الشخص والذي يريد التفويض إلى الغير. ثم النقر على “إضافة”. إدخال بيانات المفوّض له وتحديد مدة التفويض، ونوعه.

يتم النقر على “إرسال”، لتصل رسالة تفيد بنجاح الطلب

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والجدير بالذكر أن منصة ابشر أصبحت اهم المنصات إلكترونية الموجودة بالمملكة التي تقديم لعديد من الخدمات والاستعلامات كخطوات تجديد استمارة السيارة عبر ابشر وشروط ورسوم التجديد واصبح كل الخدمات المتعلقة بالسيارات تتم الكتروانيا عن طريق ابشر مما وفر الكثير على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية في إنهاء كافة الإجراءات.