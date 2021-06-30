tharwa.education.gov.dz فضاء أولياء التلاميذ يكشف نتائج الفصل الثاني 2021

كشف نقاط الفصل الثاني فى الجزائر، ينتظر ألاف الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة نتائج الفصل الثاني والذي أعلنت وزارة التربية الوطنية عن قرب إنتهائها من حصر النتائج وأعلانها للجميع عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz، فقد خصصت الوزارة الموقع للتلاميذ لاستخراج النتائج من خلاله بالاضافة إلى إتمام العملية التعليمية عبر الموقع للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب.

كشف نقاط التعليم المتوسط للفصل الثاني عبر فضاء أولياء التلاميذ 2021

أوضحت وزارة التربية الوطنية طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب للفصل الثاني عبر منصة فضاء أولياء التلاميذ، كما أكدت الوزارة على اقترابها من حصر درجات التلاميذ في شهادة البيام وإعلانها عبر الموقع، وسنوضح لكم خطوات الاستعلام الأن:

أولاً الدخول على منصة فضاء اولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz

تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

تسجيل بيانات ولي الأمر.

الضغط على نتائج أبنائي.

تحديد الفصل الدراسي والمرحلة التعليمية.

وستظهر أمامك الأن نتائج الطالب.

موعد ظهور نتائج الفصل الثاني في الجزائر 2021

أوضحت وزارة التعليم المتوسط ان نتائج الفصل الثاني ستعلن عبر فضاء أولياء التلاميذ، وأكدت على أن الموقع يواجه ضغوطات كثيرة من جانب أولياء الأمور والطلاب لاستخراج النتائج للمراحل التعليمية المختلفة، كما أضافت ضرورة التحلى بالصبر لاستخراج كشف نقاط التلاميذ.

أهم ما تميز به منصة فضاء أولياء التلاميذ

سنوضح لكم الأن أهم ما تميزت به منصة فضاء اولياء التلاميذ فى الجزائر جعلت منها من أهم المواقع التعليمية الالكترونيه:

سهولة استخدام الموقع.

توفير شهادات الطلاب عليه دون الحاجة لذهاب للمدرسة.

أمكانية التواصل مع المعلمين فى أي وقت لشرح الدروس للطلاب.

أتمام عملية التعليم عن بعد والتعليم الرقمي عبر الموقع.

يوفر الموقع أمكانية لأولياء الأمور لمتابعة المستوى التعليمي لأبنائهم بشكل دائم ومستمر.

سهولة التواصل بين الطلاب والمعليمين فالموقع يمثل حلقة الوصل بينهما.

الموقع يساعد وزارة الصحة فى الحفاظ على صحة الطلاب من خلال اتمام عملية التعليم عن بعد.

نتمني لجميع الطلاب فى مرحلة التعليم المتوسط والثانوي النجاح الدائم، وانتظرونا مع اعلان النتائج قريباً.. وفى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم الخاص بنتائج الفصل الثاني.