المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1442 وموعد المقابلات الشخصية

التدريب التقني والمهني 1442 الفصل الثاني ‘ اعلان موعد المقابلات مع المشرحين للحصول علي التمرين الفني والمهني سنة 1442 , لقد تم الاعلان رسميا من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن الموعد المحدد للمقابلات مع المرشحين للحصول علي التمرين التقني والمهني للوظائف التي تمت الاعلان عنها , سوف يتم عمل مقابلات شخصية مع من توافرت بهم الشروط , حيث قامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني بوضع العديد من الشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم للوظيفة , ويوجد موقع متخصص للمرشحين للوظيفة حيث يمكنهم الموقع من عرض الاوراق والمستندات وملئ جميع البيانات من اجل التقديم بكل سهولة , منعا للتجمعات من اجل تقليل انتشار فيروس كورونا والحفاظ علي سلامة المواطنين , وسوف نعرض مع الرابط المخصص لذلك والوظائف التي تم الاعلان عنها , وموعد المقابلات.

التدريب التقني والمهني 1442

جاءت الوظائف التي تم التصريح عنها من قبل الموؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني علي النحو التالي :

عرضت المؤسسة وظيفة باحث استثمار مساعد

عرضت المؤسسة وظيفة باحث احصاء مساعد

عرضت المؤسسة وظيفة مصمم جرافيكس

عرضت المؤسسة وظيفة مساعد مبرمج

عرضت المؤسسة وظيفة مهندس مدني مساعد

هذة بعض الوظائف التي قامت المؤسسة بعرضها

موعد المقابلات الشخصية مع المرشحين للوظائف

تم الاعلان من قبل المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني عن اسماء المشرحين لاداء الوظائف , حيث قامت المؤسسة ايضا بالاعلان عن موعد المقابلات الشخصية مع للحصول علي الاختبارات اللازمة والمطلوبة منهم , مع الوضع في الاعتبار ان الاسماء التي اعلنت عنها المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني سوف تكون في نطاق الاشخاص التي توافرت فيهم جميع الشروط التي وضعتها المؤسسة في الاعلان , من خلال الرابط المخصص للتسجيل والذي قامت المؤسسة بالتصريح عنه يمكن للاشخاص التسجيل للحصول علي الوظيفة من خلالة , كا ما عليك هو ان تقوم بكتابة جميع البيانات الخاصة بك المطلوبة منك في مكانها وبالشكل الصحيح , ولا تقبل الموسسة الطلبات المقدمة يديويا , حيث انه يوجد العديد من الروابط للتقديم عن طريقها , يقوم المتقدم علي الوظيفة بالتسجيل في الموقع وبعد ان يظهر له رقم الطلب عليه ان يحتفظ به لحين يتم قبولة.