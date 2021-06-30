رابط نتائج الثالثة إعدادي بالمغرب 2021 فضاء مسار متمدرس وزارة التربية الوطنية نتائج الجهوي

رابط نتائج الثالثة إعدادي بالمغرب 2021، من الموضوعات الهامة على الساحة في المغرب الآن، حيث ينتظر ألاف من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في المغرب، التعرف على النتائج التي تأخر موعد إعلانها بعد أن قام الطلاب بأداء الامتحانات، في ظل ظروف استثنائية صعبة بسبب فيروس كورونا الذي انتشر بصورة كبيرة بجميع بلدان العالم، فكان عام دراسي صعب وعملت وزارة التربية الوطنية على إنجاح العملية التعليمية خلاله لمختلف الصفوف، وينتظر الجميع إعلان نتائج الجهوي 2021 ليطمئن الطلاب على درجاتهم وينتقلوا للصف الأعلى، فهذه المرحلة مهمة في حياة الطالب المغربي فهي المؤهلة لدخول المرحلة الثانوية ثم الجامعة.

الدخول عبر الموقع الإلكتروني “massarservice.men.gov.ma“.

كتابة البيانات الخاصة بصاحب الحساب.

تسجيل الرقم السري ورقم المسار.

الضغط على تسجيل الدخول.

الدخول على خدمة نتائج الطلاب.

تتوفر النتيجة وقت إعلانها رسمياً.

رابط فضاء مسار متمدرس لنتائج الثالثة إعدادي

موعد إعلان نتائج الجهوي 2021 المغرب

من المنتظر أن تُعلن وزارة التربية الوطنية عن موعد إعلان نتائج الثالثة إعدادي 2021، خلال الساعات القليلة القادمة حتي يتمكن الجميع من استخراج النتائج عبر الرابط الرسمي الذي حددته الوزارة، نظراً لدعم الوزارة في تفعيل خدماتها إلكترونياً سواء للطلبة أو أولياء الأمور وكذالك العاملين لديها، وقد أطلقت الوزارة فضار مسار متمدرس للتعرف على درجات ونتائج الطلاب بمعرفة الآباء والأمهات، دون الحاجة للذهاب للمؤسسات التعليمية والتزاحم وضياع الوقت.

نتيجة السنة الثالثة إعدادي 2021

يتوقع عدد من مسئولي التعليم بالمغرب، أن يتم إعلان نتيجة السنة الثالثة إعدادي 2021، خلال الأيام القليلة القادمة نظراً لانتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وجاري التجهيز للنتيجة ومن ثم تحديد موعد إعلانها رسمياً عبر موقع الوزارة الرسمي، وتشير المؤشرات الأولية عن ارتفاع في نسبة النجاح عن العام الماضي بالرغم من الوضع الراهن الذي تمر به البلاد بسبب كوفيد 19، ونحن من خلال موقعنا ثقفني سنكون معكم نتابع أخر أخبار النتيجة لنعلمكم بها أول بأول.

موقع فضاء مسار متمدرس وزارة التربية الوطنية

اهتمت وزارة التربية الوطنية المغربية بموقع فضاء مسار متمدرس، كأحد الوسائل الإلكترونية للتواصل بين أولياء الأمور والوزارة، لمتابعة مستوي الأبناء تعليمياً بمختلف المراحل، ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة للتحول الرقمي في تقديم مختلف خدماتها لمواكبة التطور الحاصل في الدول المجاورة بل والعالم خلال الفترة الأخيرة.